В Прилуках состоялось отпевание разведчика Валерия Егорова, погибшего в зоне АТО

Клирики Нежинской епархии УПЦ совершили отпевание погибшего воина АТО.

В среду, 21 февраля, по благословению архиепископа Нежинского и Прилукского Климента в Сретенском храме Прилук состоялось отпевание погибшего в зоне проведения АТО командира разведывательного отделения разведывательного взвода 57-й отдельной мотопехотной бригады сержанта Валерия Егорова. Об этом сообщает пресс-служба Нежинской епархии УПЦ.

Валерий Егоров родился 17 декабря 1989 года. С 2004 по 2008 годы учился в Прилуцком гуманитарно-педагогическом колледже имени И.Я.Франко, приобретая профессию учителя начальных классов. В 2013 году окончил национальный педагогический университет им. Михаила Драгоманова. В 2014 году Валерий Егоров вступил в ряды добровольцев, которые первыми приняли на себя ужасы необъявленной войны на востоке страны. Он трижды подписывал контракт на прохождение военной службы. И 19 февраля 2018 года во время выполнения боевого задания группа сержанта Егорова попала под обстрел. От полученного ранения прилучанин Валерий Егоров погиб.