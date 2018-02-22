В Болгарии отметили 145 годовщину со дня гибели Василия Левски

В Болгарии 19 февраля отметили 145-летие со дня гибели иеродиакона Игнатия – Василия Левски.

В честь юбилея в столице состоялось торжественное празднование, а также прошла панихида в храме Святой Софии, сообщает пресс-служба Болгарской Православной Церкви.

После панихиды, которую возглавил викарий болгарского Патриарха епископ Тихон, было организовано литейное шествие к памятнику Левски, где представители болгарского государства и духовенство БПЦ возложили венки и цветы к памятнику.

Василий Левски, Апостол свободы, стал одним из идеологов болгарской национальной революции. Великой его работой стало создание Внутренней революционной организации в Болгарии. Левского предали зимой 1872 года. Он попал в плен в Кыкрине, к востоку от Ловеча. Осужден в Софии, был повешен 19 февраля 1873 года.