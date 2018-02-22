Предстоятель РПЦ рассказал о грехе любоначалия, который приводит к «девальвации власти»

Если праздность и уныние - это пороки, которые разрушают личность человека, то любоначалие или, властолюбие не только вредит духовной жизни самого грешника, но и влияет губительно на окружающих его людей.

Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал верующим после первой в этом году Литургии Преждеосвященных Даров, сообщает пресс-служба Патриарха.

«Тот, кто достигает власти, даже самой незначительной, нередко наслаждаются ею. А наслаждение властью - это не просто эмоциональные переживания, не просто осознание своего превосходства, но очень часто еще и действия, направленные против подчиненных», - сказал Патриарх.

Патриарх Кирилл напомнил о том, что Ветхий Завет учит тому, чем является человеческая власть.

«Бог - начальник мира, Который обладает абсолютной властью над всем творением. Стало быть, всякая человеческая власть несоизмерима с властью Божественной - это лишь ничтожное отображение того, что можно себе представить о Божественной власти. Но представить масштабы этой силы и власти мы неспособны, потому что не знаем, что есть Бог. Мы знаем только то, что Бог Сам о Себе сказал нам, но это не означает, что Он сказал о Себе всё. В этой Божественной тайне скрывается смысл Его власти над всем мирозданием, над всем космосом, над всем творением видимым и невидимым», - сказал Патриарх Кирилл.

«Ветхий Завет дает нам ясное понимание того, что всё - от Бога, в том числе власть человеческая. Это налагает очень большую ответственность на носителей власти - нравственную и даже духовную. Если же власть теряет духовную ответственность, ответственность пред Богом, то происходит ее девальвация, утрата ее авторитета», - сказал Патриарх Кирилл.

По его словам, властолюбие касается не только сильных мира сего, но и каждого человека, который занимает определенное положение в обществе либо семье.

«Когда мы говорим о властолюбии, речь, конечно, идет не только о тех, кто имеет власть политическую, государственную, судебную, военную, церковную. Мы говорим и о самих себе, поскольку человеческое общество состоит из множества групп, начиная с семьи, а ведь в семье тоже есть глава, обладающий властью. Власть может быть и в небольших коллективах, когда у одного человека больше авторитета и ответственности, чем у других», - сказал Патриарх.

При этом не сама власть, данная нам Богом, является греховной, а - греховна похоть к власти, которая унижает других людей, пояснил Патриарх.

«Никогда, ни при каких обстоятельствах, исполняя свои обязанности по отношению к другим людям, мы не должны наслаждаться, тешить себя, развивать в себе похоть власти. Не власть греховна сама по себе, но похоть власти, наслаждение ею является тяжким грехом пред Богом и всегда приносит скорбь. Поэтому исполнение обязанностей должно сочетаться с глубочайшим смирением и пониманием того, что Бог есть источник власти над людьми», - сказал Патриарх Кирилл.