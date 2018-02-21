Митрополит Онуфрий совершил чтение канона Андрея Критского и призвал всех верующих усилить покаянные молитвы (видео)

В среду первой седмицы Великого поста, 21 февраля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил чтение третьей части Великого покаянного канона в Свято-Вознесенском Флоровском монастыре Киева.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, Блаженнейший Владыка возглавил Великое повечерие с чтением третьей части Покаянного канона в Свято-Вознесенском соборе. За богослужением молилась настоятельница обители игумения Антония с сестрами и прихожане монастыря.

После свершения чтения Великого канона Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди.

«К посту мы должны добавить и посильные молитвы, в которых должны просить у Бога прощения наших грехов, — сказал Предстоятель. — Потому, что наши грехи являются причиной всех наших бед, проблем, страданий и болезней».

В первые четыре дня Великого Поста, когда в Святой Церкви читается покаянный канон Андрея Критского, особое внимание верующие обращают на свои грехи и проступки перед Богом.

«Пост — это время покаяния, время творения добрых дел. Пост — это тот подвиг, который приближает человека к Богу», — отметил Блаженнейший владыка.

По словам Его Блаженства, совершая пост, мы пытаемся вернуть тот Рай, который Адам потерял из-за несдержанности.

«Пусть Господь поможет в течении Святого Великого поста каждому из нас по мере своих сил потрудится в воздержании в пище, уклонении от злых дел и неправды, понуждению себя к покаянию, к молитве мытаря, который стоял смиренно в конце храма, ударял себя в грудь и говорил «Боже, милостив буди мне грешному!»», — пожелал Архипастырь.

Завтра вечером, в 17:00 Предстоятель возглавит чтение последней части Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Киево-Печерской лавре.