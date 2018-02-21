Пост возвращает человека в Рай - наместник Киево-Печерской лавры

Пост — это воздержание не только в пище, пост — это воздержание ума, глаз, языка, мыслей.

Об этом напомнил наместник Святой Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в проповеди в первый день Святой Четыредесятницы, 19 февраля, сообщается на сайте обители.

«После грехопадения человек пришел в страх и трепет, — сказал владыка Павел, — но Господь Многомилостив, и Он не возгнушался Девического чрева, принял на Себя человеческую природу и дал нам всё необходимое для нашего спасения».

Христос Спаситель в Евангелии прямо указывает, что пост и молитва — единственное, что способно помочь человеку в борьбе против духов злобы поднебесной, напомнил архиерей.

«Пост возвращает человека в Рай, пост преображает человека, постом человек способен отогнать от себя того лукавого, из-за прельщения которого Адам и Ева утратили блаженство в Раю. Пост — это воздержание не только в пище, пост — это воздержание ума, глаз, языка, мыслей. И когда человек приучает себя к воздержанию, к послушанию, то тогда ему становится легко на душе. Становится легко от того, что человек перестает замечать и видеть чужие грехи, чужие пороки, недостатки своего ближнего», — сказал наместник Лавры.

«Давайте же, дорогие братья и сестры, призовем в своих молитвах сегодня Пречистую Божию Матерь, чтобы Она умолила Своего Сына, Бога и Человека, и Он переменил праведный гнев на милость, и чтобы эти дни, которые мы проводим в молитве, были для нас спасительны, безропотны, чтобы мы осознали свою греховность и поняли, что во всех наших грехах виноваты мы сами. Постараемся исправиться, ощутить в полной мере радость молитвы, прославить Отца и Сына и Святого Духа, чтобы всем нам стать наследниками тихой пристани Царствия Небесного!» — призвал митрополит Павел.