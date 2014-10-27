Митрополит Киевский и всея Украины пожелал всем наследовать подвиг преп.Параскеви и сохранять свой душевный мир

27 октября, в день памяти прп. Параскевы Сербской (XI), Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Параскевинском храме в селе Немия Могилев-Подольской епархии Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

После богослужения состоялся Крестный ход вокруг храма. Приветствуя священство и прихожан с престольным праздником, Блаженнейший Митрополит Онуфрий пожелал всем подражать смиренному подвигу преподобной Параскевы и пытаться сохранить свой душевный мир, который и будет залогом мира во всей Украине.

27 октября православные христиане вспоминают преподобную Параскеву Сербскую

Казацкая церковь св. Параскевы - памятник подольского деревянного зодчества. Является одним из самых древних на Подолье (построен в 1775 году). Она выполнен из дуба и ясеня в стиле украинского барокко. Церковь посещали Тарас Шевченко, Александр Пушкин, Ференц Лист и др. Церковь не закрывалась в советское время и сохранила православные традиции, приумножая их в наше непростое время.