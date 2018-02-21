Сайт Ново-Тихвинского монастыря опубликовал ноты древнерусских песнопений Великого поста

В Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре Екатеринбурга возрождается древнерусское и византийское пение.

На богослужениях песнопения исполняются древними Знаменным и византийским распевами. В связи с этим в монастырь часто обращаются представители других обителей и храмов с просьбой выслать материалы, которые помогли бы в исполнении древних мелодий. Поэтому на монастырском сайте было решено размещать древнерусские песнопения Знаменного распева, сообщает "Монастырский вестник".

В настоящее время все желающие могут ознакомиться с нотами всенощного бдения и Божественной литургии, накануне Великого поста появились и великопостные песнопения. На очереди – песнопения Страстной седмицы.

«Песнопения были собраны сестрами из разных источников и рукописей. В древности они записывались, конечно, не привычными для современных людей нотами, а в совсем другой, крюковой, нотации. Для удобства использования сестры перевели песнопения Знаменного распева с крюковой нотации на ноты», – рассказали в Ново-Тихвинской обители.

Скачать ноты песнопений Великого поста можно здесь.