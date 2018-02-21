Патриарх Кирилл рассказал верующим о том, как избавиться от уныния

Причиной уныния являются слабая вера и отсутствие надежды, потому справиться с унынием без веры и надежды невозможно.

Об этом сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к пастве во вторник первой седмицы Великого поста, сообщает пресс-служба Патриарха.

"Неслучайно святой Ефрем в молитве, которую мы так часто повторяем во время великопостных богослужений, просит Господа избавить нас от уныния. Потому что очень часто своих сил не хватает, и только сила Божия способна вызволить нас из тяжелого плена, поражающего наше сознание, сковывающего нашу волю и омрачающего наши чувства", - сказал Патриарх Кирилл.

Также он напомнил о том, что в молитве преподобного Ефрема Сирина мы просим Господа избавить от праздности и уныния.

"Два порока, два греха стоят в этой молитве вместе - так же, как в жизни. Святой Исаак Сирин, живший в VII веке и оставивший после себя замечательные творения, говорит, что праздность рождает уныние, равно как и суетные беседы, и чрезмерное чревоугодие", - отметил Предстоятель Церкви.

По его словам, в основе этого греха - недостаток веры.

"Что происходит с унывающим человеком? Он не видит выхода из сложившейся ситуации, он теряет надежду. Легко понять, когда это происходит с людьми нерелигиозными, ведь неверующий все связывает со стечением обстоятельств, со своими личными усилиями или усилиями других людей,и нередко сознает их недостаточность для преодоления уныния. Но верующему дано знать, что наша жизнь в руках Божиих, и если мы не находим в себе силы выйти из состояния уныния, то это свидетельствует о слабости нашей веры", - отметил Патриарх.

Также Предстоятель отметил, что "грех уныния опасен еще и тем, что разрушает не только самого унывающего человека, но и несет в себе негативную энергию".

"Каждый на опыте знает, к каким печальным последствиям ведет общение с тем, кто впал в уныние, потому что его духовная отрицательная энергия поражает и окружающих", - заключил Патриарх Кирилл.