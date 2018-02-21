В Киево-Печерской лавре Митрополит Онуфрий совершил первую в этом году литургию Преждеосвященных Даров

В среду первой седмицы Великого поста, 21 февраля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил литургию Преждеосвященных Даров в Крестовоздвиженском храме Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, литургией Преждеосвященных Даров называется богослужение, во время которого верующим предлагаются Святые Дары, освященные на предыдущей полной литургии – свт. Василия Великого или свт. Иоанна Златоуста. Эта традиция берет начало еще со времен апостольских преемников и утверждена Правилами Лаодикийского и Трулльского Соборов. Сам чин этой Литургии (без Евхаристического Канона) был сформирован под влиянием особого отношения к периода Святой Четыредесятницы как времени строгого поста и покаяния.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

Также Предстоятель поздравил верующих с третьим днем Великой Четыредесятницы. Блаженнейший Владыка призвал паству не только воздерживаться от скоромной пищи, но и совершать покаяние, работу над собой, меняться – ведь в этом и заключается истинный пост.

Сегодня вечером Предстоятель совершит чтение третьей части Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Вознесенском Флоровском монастыре Киева.

Напомним, накануне Митрополит Онуфрий возглавил чтение второй части Великого покаянного канона в Свято-Покровском женском монастыре столицы.