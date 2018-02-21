5 тысяч человек пришли на похороны погибших прихожанок собора в Кизляре

В Кизляре 20 февраля простились с жертвами кровавой трагедии, произошедшей у Свято-Георгиевского храма 18 февраля, в Прощеное воскресенье.

В городе объявлен траур, сообщается на сайте Махачкалинской епархии РПЦ.

Накануне вечером гробы с телами погибших были доставлены в Свято-Георгиевский собор, где архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам совершил заупокойную литию.

Всю ночь двери храма не закрывались; священнослужители по очереди читали по усопшим прихожанкам Псалтирь.

Утром в собор начали стекаться люди, желающие проститься с погибшими от рук террориста женщинами. Около 5 тысяч неравнодушных граждан пришли проводить усопших в последний путь.

Чин погребения возглавил архиепископ Варлаам. Ему сослужили клирики епархии, прибывшие из приходов Дагестана и Чечни.

По окончании отпевания собравшиеся простились с усопшими и возложили к гробам цветы. Перед погребением во дворе собора состоялся траурный митинг.

В своем выступлении архиепископ Варлаам поблагодарил всех неравнодушных граждан за поддержку родных и близких погибших, после чего зачитал соболезнования Патриарха Кирилла.

Также иерарх выразил искренние соболезнования от себя и духовенства епархии.