В годовщину трагедии на Майдане в епархиях УПЦ почтили память Героев Небесной сотни

В четвертую годовщину трагедии на Майдане священники Украинской Православной Церкви молились за упокой душ погибших по всей стране.

В четвертую годовщину наиболее трагического дня за время противостояния на столичном Майдане, 20 февраля, священнослужители городского благочиния Волынской епархии УПЦ помолились у Стеллы Героев областном центре, и почтили память убиенных и умерших. Об этом сообщается на сайте Волынской епархии.

По благословению епископа Волынского и Луцкого Нафанаила, панихиду возглавил секретарь Волынской епархии протоиерей Николай Бондарук. Молитва звучала вместе с пением хора студентов Волынской духовной семинарии.

Священники также возложили цветы к Стеле в знак уважения к погибшим, напомнили о потрясении тех месяцев, о потерях, которые понесла Украина и в частности волынский край, и призвали благословение и милость Божию ко всем, кого коснулись трагические события.

В Хмельницком 20 февраля жители города также почтили память погибших героев Небесной сотни. По благословению митрополита Хмельницкого и Старокостянтинивського Антония, в памятных мероприятиях, которые прошли в областном центре, приняли участие клирики Хмельницкой епархии.

По благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, священнослужители Херсонской епархии Украинской Православной Церкви приняли участие в траурном митинге по случаю четвертой годовщины трагических событий в Киеве зимой 2014 года, который проходил на площади Свободы в Херсоне. Затем на Аллее героев священники совершили заупокойную литию о всех невинно убиенных в те трагические дни.

Также заупокойные литии о невинно убиенных на Майдане прошли в других епархиях УПЦ.