В неделю Торжества Православия в Ровно состоится праздничный Крестный ход

В Неделю Торжества Православия, 25 февраля, в городе Ровно состоится праздничный Крестный ход.

Крестный ход начнется в 16:00 от Свято-Воскресенского кафедрального собора на Соборной, и пройдет по Соборной улице до Свято-Георгиевского подворья, сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.

После Крестного хода у Свято-Георгиевского подворья (на Соборной, 227) под открытым небом будет отслужен молебен Торжества Православия.