В неделю Торжества Православия в Ровно состоится праздничный Крестный ход
06:35, 21 февраля 2018
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Фото: Крестный ход в неделю Торжества Православия в Ровно. Март, 2017 г. / rivne.church.ua
В Неделю Торжества Православия, 25 февраля, в городе Ровно состоится праздничный Крестный ход.
Крестный ход начнется в 16:00 от Свято-Воскресенского кафедрального собора на Соборной, и пройдет по Соборной улице до Свято-Георгиевского подворья, сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.
После Крестного хода у Свято-Георгиевского подворья (на Соборной, 227) под открытым небом будет отслужен молебен Торжества Православия.
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