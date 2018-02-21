В Латвии состоялась презентация проекта первого православного храма в Адажи

В Адажской думе Латвии 19 февраля в рамках общественного обсуждения состоялась презентация проекта храма Адажского православного прихода в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец».

Жителям города Адажи и Адажского района был представлен проект будущего храма, и в строгом соответствии с латвийским законодательством была проведена презентация строительства будущего храма и прихрамового комплекса, включающего баптистерий, дом для встреч верующих, детскую площадку. Об этом сообщает официальный сайт Латвийской Православной Церкви.

В целом проект строительства православного храма был одобрен властями, и мэр города особо подчеркнул, что облик храма, предложенный Латвийской Православной Церковью для Адажи, «ему нравится».

Вместительность здания церкви составит примерно 90 человек. Данное условие определено руководством Латвийской Православной Церкви.

До 16 марта 2018 года продолжается общественный опрос о строительстве храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» в Адажи. В данный момент богослужения ЛПЦ проводятся в Капелле Военной базы Адажи.

Город Адажи находится в 25 км от центра Риги. В Адажский край входит 12 поселков городского типа. На сегодня в этом регионе нет ни одного православного храма. Нужда в его появлении в этом регионе ощущается уже долгие годы.