Патриарх Кирилл рассказал, почему праздность губительна для человека, и в чем опасность духовной лени

В первый день Великого поста после чтения Великого покаянного канона Патриарх Кирилл обратился в своей проповеди к многочисленной пастве Православной Церкви.

Патриарх отметил, что во время Великой Четыредесятницы христианам особо важно прилагать духовные усилия для работы над собой и отказаться от праздного времяпровождения, сообщает patriarchia.ru.

Патриарх предостерег верующих от нейтрального отношения к праздности, поскольку она ведет к губительной для души человека лени.

«Иногда нам кажется, что пустое времяпровождение нейтрально с нравственной и духовной точки зрения. Но это совсем не так. Праздность — это не свободное время, не время отдыха, а время пустое, ничем не заполненное. Святитель Иоанн Златоуст произнес замечательные слова: на праздном поле вырастает негодная трава. И это действительно так. Каждый, кто видел невспаханное и незасеянное поле, знает, что оно зарастает сорняками, и требуется значительная работа, чтобы избавиться от них, подготовить почву и засеять ее семенами, приносящими плод», - сказал Святейший владыка.

Патриарх также поясняет, что лень и праздность губят человеческую волю, посредством которой человек призван совершать духовные подвиги.

«Полной, абсолютной пустоты не бывает. Даже тот, кто прилагает большие усилия, чтобы пребывать в праздности, не освобождает свое сердце от всего, что в нем присутствует, и от тех влияний, которые на него оказываются. Но праздность губит человека, ибо к праздности приводит лень, а лень — это особо опасное состояние человеческой воли», - сказал Патриарх Кирилл.

При этом он отметил, что праздность ведет человека к пустоте духовной, из-за которой распадаются семьи и возникают проблемы с окружающим миром.

«Люди, поддавшиеся праздности, ослабляют себя внутренне, становятся мало на что пригодными. Очень часто браки распадаются от того, что в личной жизни у кого-то пусто, праздно. Человек, пребывающий в праздности, теряет возможность оказывать влияние на окружающих, творить добро, совершать полезные дела, обращаться к другим с добрыми словами. Праздность является духовным параличом», - пояснил Святейший владыка.

Проблема борьбы с праздностью особо важна для современного человека, которого новые технологии освобождают от физического труда. Поэтому нужно максимально стремиться свободное время уделять свершению духовно полезных дел и подвигов, отметил Патриарх.

«Пространство праздности катастрофически расширяется. С одной стороны, достижения в науке, технике, технологиях высвобождают для человека дополнительное время, но оно очень часто поглощается праздностью, пустотой. Опаснее же всего праздность для духовной жизни человека. Если есть свободное время, его нужно применить с пользой для себя и для ближних, ведь свободное время — это дар Божий, который нужно наполнять полезным содержанием. И да поможет нам Господь провести дни Святой Четыредесятницы таким образом, чтобы оградить себя от тяжкого духовного состояния, именуемого праздностью», - сказал Патриарх Кирилл.