Митрополит Онуфрий совершил чтение Великого покаянного канона в киевском Покровском монастыре

21:00, 20 февраля 2018
Православие
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Предстоятель УПЦ совершил чтение второй части Покаянного канона / news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, Блаженнейший владыка возглавил Великое повечерие с чтением второй части Покаянного канона в Свято-Николаевском соборе. Кроме насельниц обители, с Его Блаженством также молились многочисленные верующие – прихожане и паломники Свято-Покровского монастыря.

Великое повечерие состоялось в Свято-Николаевском соборе Покровского монастыря / news.church.ua

Завтра Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершит Литургию Преждеосвященных Даров в Кресто-Воздвиженском храме Киево-Печерской лавры.

Вечером того же дня Предстоятель возглавит чтение третьей части Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Вознесенском Флоровском монастыре г. Киева.

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