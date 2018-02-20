Митрополит Онуфрий совершил чтение Великого покаянного канона в киевском Покровском монастыре
21:00, 20 февраля 2018
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Предстоятель УПЦ совершил чтение второй части Покаянного канона / news.church.ua
Во второй день Великого поста, 20 февраля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил чтение второй части Великого покаянного канона в Свято-Покровском женском монастыре г. Киева.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, Блаженнейший владыка возглавил Великое повечерие с чтением второй части Покаянного канона в Свято-Николаевском соборе. Кроме насельниц обители, с Его Блаженством также молились многочисленные верующие – прихожане и паломники Свято-Покровского монастыря.
Великое повечерие состоялось в Свято-Николаевском соборе Покровского монастыря / news.church.ua
Завтра Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершит Литургию Преждеосвященных Даров в Кресто-Воздвиженском храме Киево-Печерской лавры.
Вечером того же дня Предстоятель возглавит чтение третьей части Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Вознесенском Флоровском монастыре г. Киева.
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