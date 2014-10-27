Быть сегодня священнослужителем - это пытаться штурмовать самые трудные высоты - Патриарх Кирилл

26 октября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова при Саратовской духовной семинарии и Божественную литургию в новоосвященном храме. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с проповедью.

"...В семинарии невольно думаешь о будущем поколении русского православного духовенства. И вот удивительным образом сегодня в соответствии с Уставом Церкви читалось Евангелие от Луки, где говорится о сеятеле, который вышел сеять (Лк. 8:5-15). А далее говорится о том, куда падали семена, им разбрасываемые. Одни упали при дороге ― их поклевали птицы; другие ― на каменистую почву, и не было корня у этих семян, так что они засохли под лучами яркого солнца; третьи ― в тернии, в высокую траву, в сорняки, и взошли эти сорняки и погубили всходы; и только четвертые упали на плодородную почву.

Обычно, когда мы размышляем над этим евангельским текстом, мы пытаемся ответить на вопрос: а кто мы? Мы те, кто при дороге, или те, кто на каменистой почве, или те, кто в терниях, а может, те, кто на благодатной почве? Но почему-то мы не думаем о сеятеле.

«Вышел сеятель сеять» и разбрасывал семена так широко, что они попадали на разную почву. А кто этот сеятель? По толкованию Самого Спасителя, семя ― это слово Божие, а сеятель ― тот, кто это семя, то есть это слово, предлагает людям. Это те, кто призван Самим Богом разбрасывать семена Его слова.

Так что же? Быть может, зная эту притчу, нам не следует так широко разбрасывать семена? Зачем бросать их при дороге, зачем бросать на каменистую почву, зачем бросать в тернии? Но ничего подобного, никаких указаний, куда нужно бросать семя, в притче не было. Это означает, что сеятель, уполномоченный Самим Богом сеять семена Его слова, должен широко их разбрасывать.

А ведь так и поступали апостолы. Разве апостол Павел, отправляясь в Антиохию, на Кипр, затем в известные в то время языческие города Малой Азии: Листру, Дервию, Иконию, Эфес, а дальше и в языческие города на Европейском материке: Филиппы, Салоники, Афины, Коринф, ― разве апостол, посещая эти города, бросал семена на плодородную почву? Там все было выжжено: иная вера, иная культура, иные ценности, которыми жил народ. Но ведь апостол Павел бросал эти семена…

Семя не может взрасти, если почва не подвергается культивации, не получает удобрений, потому что очень велика вероятность его гибели. Когда мы говорим: нужно культивировать землю, мы используем слово, которое имеет тот же корень, что и слова «культ» и «культура». Но нельзя ограничиваться орудиями культивации — нужно обязательно удобрять почву, заботиться о ней. Вот так и почва человеческих сердец, культурная среда, в которой люди откликаются на слово Божие, ― всё это должно быть культивировано, то есть таким образом обогащено, чтобы было способно принять слово Божие и дать этому семени слова Божия мощный рост.

Как во времена святых апостолов этим занимались местные церкви, устроенные апостолами, так и в наше время все то, о чем я говорю, ― это дело Церкви, в первую очередь, тех, кого Господь посылает быть сеятелями...

Быть сегодня священнослужителем — это пытаться штурмовать самые трудные и самые высокие высоты. Некоторым кажется, что служение священника ограничивается исполнением обрядов, следованием внешним церковным предписаниям. На самом деле ваше дело — это будущее народа, это будущее человеческих сердец и человеческого разума..."

Полный текст проповеди можно прочесть здесь

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси