Константинопольский Патриархат назвал антиканоническими действия Болгарской Православной Церкви относительно Македонской

В коммюнике очередного заседания Священного Синода Константинопольской Православной Церкви Константинопольский Патриархат заявил, что рассматривает как антиканонические действия Болгарской Православной Церкви по вопросу о непризнанной Православной Церкви в так называемой «Бывшей Югославской Республики Македонии» (как в Греции и греческих Поместных Православных Церквях именуют Республику Македонию).

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на французский православный сайт orthodoxie.com.

В соответствии с опубликованным 23 ноября прошлого года решением Священного Синода Македонской Православной Церкви о признании Болгарского Патриархата своей «Матерью-Церковью» и призывом к установлению евхаристического общения с ней, Священный Синод Болгарской Православной Церкви стремится «полностью сотрудничать с ней и ходатайствовать за нее и поддерживать ее в отношениях с Поместными Православными Церквями, чтобы можно было принять все необходимые меры для установления ее канонического статуса».