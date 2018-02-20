В Москве православные обошли с чудотворными иконами все железнодорожные вокзалы

На железнодорожных вокзалах Москвы 19 февраля прошли ежегодные молебны о мире.

Молитвенное шествие с чудотворной мироточивой иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец», мироточивой иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» Донецкая, иконой великомученика Пантелеимона, иконой святой равноапостольной Нины и иконой святого праведного Феодора Ушакова началось с молебна в часовне Казанской иконы Божией Матери на Казанском вокзале, сообщает patriarchia.ru.

Затем участники крестного хода посетили один за другим Ярославский, Ленинградский, Рижский, Савеловский, Белорусский, Киевский и Павелецкий вокзалы. Завершилось молитвенное шествие на Курском вокзале в зале ожидания перед часовней в честь блаженной Матроны Московской.

В богослужениях приняли участие священнослужители города Москвы.

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец», прославившаяся множеством чудес и исцелений, уже неоднократно побывала во многих городах России, а также на разных континентах и в странах Америки, Европы, Азии, Австралии. В деревне Бачурино (Новомосковский административный округ) для нее по благословению схиархимандрита Илия (Ноздрина) сооружен храм-часовня.