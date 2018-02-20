О ком поется в Каноне Андрея Критского во вторник

О ком поется в Каноне Андрея Критского? Вторник.

Информационно-просветительский отдел УПЦ публикует пояснения к Великому покаянному канону преподобного Андрея Критского, которые подготовила пресс-службой Горловской епархии.

Для человека, не очень хорошо знакомого со Священным Писанием, затруднительно понять, в чём мы каемся во время чтения Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. Упоминаются люди и события из Священной истории, о которых кто-то, может быть, слышит впервые в жизни. Кто все эти люди, что с ними происходило, и как это связано с нашей жизнью? Вот о ком мы слышим во вторник первой седмицы Великого поста.

Песнь 1

Каиново прешед убийство, произволением бых убийца совести душевней, оживив плоть и воевав на ню лукавыми моими деяньми.

Авелеве, Иисусе, не уподобихся правде, дара Тебе приятна не принесох когда, ни деяния божественна, ни жертвы чистыя, ни жития непорочнаго.

Яко Каин и мы, душе окаянная, всех Содетелю деяния скверная, и жертву порочную, и непотребное житие принесохом вкупе: темже и осудихомся.

Каин и Авель — два сына Адама и Евы. Когда оба брата принесли жертву Богу, Господь не принял жертвы Каина, потому что она была принесена не от чистого сердца. Но Каин не покаялся, а стал завидовать брату, жертва которого была угодна Богу и принята Им. Обманом Каин заманил Авеля в поле и убил его, став первым на земле убийцей (Быт. 4). Род Каина, изгнанный от остальных потомков Адама и Евы, впоследствии погиб в катастрофе, вошедшей в Священное Писание под названием всемирный потоп.

Песнь 3

При Нои, Спасе, блудствовавшия подражах, онех наследствовах осуждение в потопе погружения.

Ной — ветхозаветный патриарх, принадлежал к 9 поколению людей после Адама. В его время Господь решил наслать всемирный потоп на землю, чтобы истребить всё грешное человечество. Из всех людей оказались праведными и спаслись от потопа только Ной и его семейство. Бог велел Ною и его сыновьям построить ковчег, в котором поместилось всё семейство патриарха, а также представители тогдашней флоры и фауны (Быт. 6-9).

Хама онаго, душе, отцеубийца подражавши, срама не покрыла еси искренняго, вспять зря возвратившися.

Хам — один из трёх сыновей Ноя. Оскорбил отца, насмеявшись над ним. После того, как Ной, не зная действия перебродившего виноградного сока, не дошёл до своей постели и упал спать посреди шатра нагой, Хам не покрыл наготы своего отца, а, смеясь, пошёл и рассказал об этом своим братьям для того, чтобы они тоже посмеялись над отцом. Но братья покрыли отца, отвернувшись, чтобы не видеть его наготы. Узнав о непочтении Хама, Ной проклял своего сына (Быт. 9:18-27).

Запаления, якоже Лот, бегай, душе моя, греха: бегай Содомы и Гоморры, бегай пламене всякаго безсловеснаго желания.

Песнь 4

Бди, о душе моя, изрядствуй, якоже древле великий в патриарсех, да стяжеши деяние с разумом, да будеши ум, зряй Бога, и достигнеши незаходящий мрак в видении, и будеши великий купец.

Дванадесять патриархов великий в патриарсех детотворив, тайно утверди тебе лествицу деятельнаго, душе моя, восхождения: дети, яко основания, степени, яко восхождения, премудренно подложив.

Великий в патриарсех — Иаков (Израиль), родоначальник избранного народа Божия. От него произошли двенадцать сыновей, ставших патриархами двенадцати колен Израиля. Подробнее о патриархе Иакове см. в объяснении к 4-й песни канона, читаемого в понедельник первой седмицы Великого поста.

Исава возненавиденнаго подражала еси, душе, отдала еси прелестнику твоему первыя доброты первенство и отеческия молитвы отпала еси, и дважды поползнулася еси, окаянная, деянием и разумом: темже ныне покайся.

Едом Исав наречеся, крайняго ради женонеистовнаго смешения: невоздержанием бо присно разжигаем и сластьми оскверняем, Едом именовася, еже глаголется разжжение души любогреховныя.

Исав — брат патриарха Иакова. С пренебрежением отнёсся к отцовскому благословению и чести считаться первородным сыном, продав их Иакову за чечевичную похлёбку (Быт. 25, 20-34). За своё невоздержание Исав получил прозвище «Едом» («красный») — от цвета чечевичной похлёбки. После того, как Иаков получил благословение, когда-то причитавшееся ему, Исав возненавидел брата и хотел убить его (Быт. 27).

Иова на гноищи слышавши, о душе моя, оправдавшагося, того мужеству не поревновала еси, твердаго не имела еси предложения во всех, яже веси, и имиже искусилася еси, но явилася еси нетерпелива.

Иже первее на престоле, наг ныне на гноище гноен, многий в чадех и славный, безчаден и бездомок напрасно: палату убо гноище и бисерие струпы вменяше.

Иов — ветхозаветный патриарх, который из-за действия диавола лишился своих детей, имения и подвергся неизлечимой болезни — проказе. Проявил твёрдую веру в Бога в испытаниях. Господь возвратил Иову здоровье и дал ему ещё детей. История праведного Иова, который Церковью называется многострадальным, описывается в ветхозаветной книге Иова.

Песнь 5

Моисеов слышала еси ковчежец, душе, водами, волнами носим речными, яко в чертозе древле бегающий дела, горькаго совета фараонитска.

Аще бабы слышала еси, убивающия иногда безвозрастное мужеское, душе окаянная, целомудрия деяние, ныне, яко великий Моисей, сси премудрость.

Яко Моисей великий египтянина, ума, уязвивши, окаянная, не убила еси, душе; и како вселишися, глаголи, в пустыню страстей покаянием?

В пустыню вселися великий Моисей; гряди убо, подражай того житие, да и в купине Богоявления, душе, в видении будеши.

Моисеов жезл воображай, душе, ударяющий море и огустевающий глубину, во образ Креста Божественнаго: имже можеши и ты великая совершити.

Моисей — ветхозаветный пророк Божий. В 5-й песни канона вспоминается житие пророка, описанное в 1-2 главах книги Исход. Жестокий фараон, опасаясь восстания рабов, дал повеление убивать всех младенцев мужеского пола, родившихся у рабов-евреев. Один из детей чудом был спасён — оставлен возле царских купален в осмоленной корзине, где его нашла дочь фараона. Ребёнок был усыновлён царской дочерью. Он получает имя Моисей — «вынутый из воды» и воспитывается при дворе фараона. Но, воспитанный как египетский вельможа, Моисей не может вынести угнетения своего народа и заступается за раба-еврея, которого избивает египтянин. При этом он убивает египтянина и ему приходится бежать из страны, чтобы избежать наказания. Моисей находит пристанище на Синайском полуострове, где спустя 40 лет его призывает Господь для освобождения Своего народа. Подробнее о Моисее см. в объяснении к 6-й песни канона, читаемого в понедельник первой седмицы Великого поста.

Аарон приношаше огнь Богу непорочный, нелестный; но Офни и Финеес, яко ты, душе, приношаху чуждее Богу, оскверненное житие.

Аарон — старший брат Моисея, рождённый до издания жестокого указа фараона об истреблении младенцев. Аарон стал первым священником Израиля и основателем священнического рода. На протяжении всей истории ветхозаветного народа Божия священником мог стать только израильтянин из потомков Аарона.

Офни и Финеес — потомки первосвященника Аарона, нечестивые сыновья священника Илия. Они были священниками согласно праву наследования, но отличались корыстолюбием и неблагоговейно относились к жертве Господней. Прежде, чем израильтяне приносили жертву, сыновья Илия приходили и выбирали себе лучшие куски мяса для пиршеств, а остаток — худшее мясо — велели приносить Господу. Были наказаны Богом преждевременной смертью. Вслед за ними умер и Илий — в наказание за то, что не воспитывал своих детей в благочестии (1 Цар. 1-4).

Песнь 6

Волны, Спасе, прегрешений моих, яко в мори Чермнем возвращающеся, покрыша мя внезапу, яко египтяны иногда и тристаты.

Чермное (Красное) море. Спасаясь от египетского рабства, израильтяне чудесным образом перешли это море, как по суху. Бросившиеся вслед за ними египетские воины и всадники (тристаты) погибли под сомкнувшимися волнами (Исх. 14). Далее в 6-й песни канона вспоминаются другие чудеса Божии, явленные израильтянам в Синайской пустыне после перехода Красного моря, и ропот еврейского народа, несмотря на многие благодеяния Божии.

Испытай, душе, и смотряй, якоже Иисус Навин, обетования землю, какова есть, и вселися в ню благозаконием.

Иисус Навин — предводитель израильтян на пути в землю обетованную во время исхода из Египта. После смерти пророка Моисея возглавил священную войну израильтян против нечестивых языческих племён, населявших Палестину.

Песнь 7

Кивот яко ношашеся на колеснице, Зан оный, егда превращшуся тельцу, точию коснуся, Божиим искусися гневом; но того дерзновения убежавши, душе, почитай Божественная честне.

Зан (Оза) — сын Аминадава, хранителя ковчега завета в Кириат-Яриме. В эпоху правления судей израилевых эта главная святыня еврейского народа была спрятана в селении Кириат-Ярим от филистимлян. После воцарения над Израилем Давида уменьшилась угроза нападения филистимских племён. Царь Давид в сопровождении множества народа лично принял участие в перенесении ковчега завета в Иерусалим. Оза правил колесницей, которая везла ковчег. По пути шествия ковчега случилось несчастье — вол толкнул колесницу, и сидевший на ней Оза схватился за ковчег, чтобы не упасть. Вместо того чтобы заботиться о святыне Господней, он почёл свою сохранность дороже ковчега. За это Оза тут же был поражён Господом и умер (2 Цар. 6).

Слышала еси Авессалома, како на естество воста, познала еси того скверная деяния, имиже оскверни ложе Давида отца; но ты подражала еси того страстная и любосластная стремления.

Авессалом — один из сыновей царя Давида, родившийся от дочери царя Гессурского. Восстал против своего отца, стремясь захватить его царство. В качестве выражения презрения к отцу вошёл к дом его наложницам на глазах у всего народа. Умер позорной смертью: участвуя в битве против своего отца, ехал на муле по лесу, и его длинные волосы, которыми он гордился, запутались в ветвях дуба, мул убежал, и Авессалом повис на дереве, где его, несмотря на запрет царя Давида, поразили царские воины (2 Цар. 15-18).

Давид — второй царь израильский. Подробнее о нём см. в объяснении к 7-й песни канона, читаемого в понедельник первой седмицы Великого поста.

Покорила еси неработное твое достоинство телу твоему, иного бо Ахитофела обретше врага, душе, снизшла еси сего советом; но сия разсыпа Сам Христос, да ты всяко спасешися.

Ахитофел — советник царя Давида. Перешёл на сторону изменника Авессалома и давал ему советы о том, как лучше погубить Давида. Увидев, что один из его советов против царя не исполнен, Ахитофел, опасаясь победы царя и расправы за измену, удавился (2 Цар. 17:23).

Соломон чудный и благодати премудрости исполненный, сей лукавое иногда пред Богом сотворив, отступи от Него; емуже ты проклятым твоим житием, душе, уподобилася еси.

Сластьми влеком страстей своих, оскверняшеся, увы мне, рачитель премудрости, рачитель блудных жен и странен от Бога: егоже ты подражала еси умом, о душе, сладострастьми скверными.

Соломон — сын царя Давида, самый знаменитый из царей Израиля (965-928 гг. до н.э.). Славился своей мудростью, которую получил от Бога в награду за своё смирение. Автор ветхозаветных книг Притчей, Песнь Песней, Екклесиаст и Премудрость Соломона. Во времена Соломона царство Израильское достигло своего высшего расцвета. Но богатство и многочисленные жёны-язычницы развратили его и заставили забыть Господа. К концу своей жизни покаялся.

Ровоаму поревновала еси, не послушавшему совета отча, купно же и злейшему рабу Иеровоаму, прежнему отступнику, душе, но бегай подражания и зови Богу: согреших, ущедри мя.

Ровоам — сын царя Соломона, который наследовал престол после смерти царя (3 Цар. 11:43). Не послушался советов старцев быть милосердным к народу, и стал жестоким правителем. В его правление единое Израильское царство разделилось на северное и южное.

Иеровоам — первый царь северного Израильского царства, из колена Ефремова. Его воцарение над десятью коленами израилевыми предсказал пророк Ахия. Узнав об этом, царь Соломон хотел умертвить Иеровоама, и тому пришлось бежать в Египет. После смерти Соломона Иеровоам возглавил израильтян, возмутившихся непомерными поборами нового царя Ровоама и стал править над десятью коленами, не пожелавшими принять власть Ровоама. Но после воцарения Иеровоам возгордился и забыл Бога, сделавшись идолопоклонником.

Песнь 8

Ты Озии, душе, поревновавши, сего прокажение в себе стяжала еси сугубо: безместная бо мыслиши, беззаконная же дееши; остави, яже имаши, и притецы к покаянию.

Озия (Азария) — царь Иудеи, правивший в VIII веке до н.э. (4 Цар. 15:1-7, 2 Пар. 26). В начале своего правления был благочестивым. Вёл успешные войны с филистимлянами. Впоследствии возгордился, пожелал войти в Иерусалимский храм и совершить в нём богослужение вместо священников. «И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей и жил в отдельном доме» (4 Цар. 15:5). Престол перешёл к его сыну Иофаму.

Ниневитяны, душе, слышала еси кающияся Богу, вретищем и пепелом, сих не подражала еси, но явилася еси злейшая всех, прежде закона и по законе прегрешивших.

Ниневитяне — жители Ниневии, ассирийцы, после того, как к ним пришёл еврейский пророк Иона и обличил их в грехах, не только покаялись, но и единодушно пожелали облечься во вретище (грубую одежду) и посыпать головы пеплом в знак своего раскаяния, как это делали обычно в дни траура.

В рове блата слышала еси Иеремию, душе, града Сионя рыданьми вопиюща и слез ищуща: подражай сего плачевное житие и спасешися.

Иеремия — пророк Иудейского царства (VII-VI вв. до н.э.), автор ветхозаветных текстов Книги пророка Иеремии и Плача Иеремии. Проповедовал о скором разрушении Иерусалима вавилонянами в случае нераскаянности его жителей. За слова своей проповеди был сочтён изменником народа и брошен в ров с грязью. Пророчество Иеремии сбылось при его жизни. Вторгшиеся в город вавилоняне освободили пророка и разрешили ему остаться жить, где он пожелает, в то время как его соотечественников увели в плен. Иеремия остался оплакивать священный город и свой народ на развалинах Иерусалима. Позднее был уведён в египетский плен израильтянами, пожелавшими бежать в Египет с оккупированных земель. В Египте Иеремия принял мученическую смерть от иудеев за свои обличения. Согласно преданию, погребён в Александрии.

Иона в Фарсис побеже, проразумев обращение ниневитянов, разуме бо, яко пророк, Божие благоутробие: темже ревноваше пророчеству не солгатися.

Иона — пророк Израильского царства (XI-VIII века до н.э.). Был послан с проповедью к язычникам — ассирийцам, жившим в городе Ниневии. Воспротивился этому повелению Божию, так как узнал, что ниневитяне покаются, и пророчество останется неисполненным. Иона бежал на корабле в Таршиш (город на Пиренейском полуострове либо в Северной Африке), но в пути его настигла буря. Поняв, что Господь насылает бурю из-за него, он попросил корабельщиков сбросить его за палубу. Иону проглатывает огромная рыба и три дня спустя выбрасывает его на берег. Иона, покаявшись, отправился проповедовать в Ниневию. Её жители действительно покаялись и объявили пост для очищения своих грехов. Об этом повествует ветхозаветная книга пророка Ионы.

Даниила в рове слышала еси, како загради уста, о душе, зверей; уведела еси, како отроцы, иже о Азарии, погасиша верою пещи пламень горящий.

Даниил — ветхозаветный пророк (ок. 607-516 гг. до н.э.), автор книги пророка Даниила. В юности был уведён в вавилонский плен и благодаря своему знатному происхождению в числе других юношей оставлен служить при царском дворе. Заслужил уважение вавилонского царя Навуходоносора II благодаря своей мудрости и дару толковать сны. Предсказал вавилонскому царю взятие его державы мидянами и персами. Дважды — при персидских царях Дарии I и Кире Великом — за свою веру и отказ служить идолам был брошен в ров со львами. Оба раза Господь послал Ангела, который заградил пасти львам и избавил пророка от смерти.

Азария — один из трёх юношей — друзей пророка Даниила. За отказ поклониться истукану трое еврейских юношей — Азария, Анания и Мисаил — по приказу вавилонского царя были брошены в раскалённую печь. Но внезапно в печи явился Ангел Божий и спас мучеников. Невредимыми юноши ходили среди огня и пели хвалебную песнь Господу. Устрашившись, вавилонский царь приказал освободить их и издал указ о почитании в Вавилоне Истинного Бога (Дан. 3). Согласно церковному преданию, Азария, Анания и Мисаил не избежали мученической кончины — много лет спустя они были обезглавлены по повелению персидского царя Камбиза. Житие трёх святых юношей описывается в книге пророка Даниила.

Песнь 9

Горлица пустыннолюбная, глас вопиющаго возгласи, Христов светильник, проповедуяй покаяние, Ирод беззаконнова со Иродиадою. Зри, душе моя, да не увязнеши в беззаконныя сети, но облобызай покаяние.

В пустыню вселися благодати Предтеча, и Иудея вся и Самария, слышавше, течаху и исповедаху грехи своя, крещающеся усердно: ихже ты не подражала еси, душе.

Ирод II Антипа — правитель палестинских областей Галилеи и Переи (Галаада) в 20 г. до н.э. — после 39 г. н.э., сын Ирода Великого. Имел преступную связь с Иродиадой — женой Ирода Филиппа II, своего брата, соправителя порабощённой римлянами Иудеи. Пророк Иоанн Предтеча обличал Ирода Антипу и Иродиаду за их грех. Желая отомстить, Иродиада упросила Ирода заключить Иоанна Предтечу в темницу. Однажды, когда дочь Иродиады Саломея танцевала на пиршестве, Ирод Антипа обещал ей в награду за танец исполнить её желание. Иродиада воспользовалась этим случаем и приказала Саломее просить головы Иоанна Предтечи. Ради того, чтобы угодить Иродиаде и своим приближённым, Ирод приказал казнить Иоанна Предтечу и принести Саломее голову пророка на блюде (Мк. 6:14-29).

Предтеча — Иоанн Предтеча, пророк, предшествовавший приходу в мир Господа Иисуса Христа и проповедовавший покаяние (около 6 г. до н.э. — 30 г. н.э.). В знак покаяния Иоанн предлагал иудеям омыться в водах реки Иордан. Господь Иисус Христос, придя к Иоанну Предтече, крестился от него, чтобы обновить и освятить мир и человеческое естество.