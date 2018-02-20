До потопа люди не ели мяса и жили 900 лет – Митрополит Онуфрий (видео)

В своей проповеди в первый день чтения Великого Покаянного Канона Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к пастве с призывом найти для себя правильную меру поста и молитвы. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«По милости Божьей, дорогие братья и сестры, мы вступили в Святую Четыредесятницу. Мы начали Святой и Великий Пост», – сказал Предстоятель.

Он отметил, что во время поста человек особенно интенсивно работает над восстановлением разрушенного грехом образа Божия в себе и очень важно найти свою индивидуальную меру еды и молитвенно подвига в это время.

«Земная жизнь так устроена, что все, что мы здесь нажили, мы оставляет, и берем с собой только духовное сокровище, которое мы сумели собрать с помощью поста и молитвы. Самым активным периодом по восстановлению образа Божьего в человеке есть время Святого и Великого Поста, – подчеркну Его Блаженство и добавил. – Однако нам нужно вести себя рассудительно и осторожно, подыскивая лекарства, которые не стали бы тем бременем, что нас сломает, но стали бы средства нашего исцеления».

При этом Архипастырь подчеркнул, что скоромная еда, к которой мы привыкли, не является естественной для нас, наиболее полезная еда для человека – растительного происхождения.

«До потопа люди не употребляли мясной пищи вообще, и они жили гораздо дольше, чем мы с вами. Адам прожил 930 лет, другие жили в среднем 900 лет. У них пищей были различные травы и плоды деревьев – и этого было достаточно, чтобы быть сильными телом и здоровыми, чтобы прожить около тысячи лет», – сказал Митрополит Онуфрий.