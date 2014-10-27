Церковь отделена от государства, но ее граждане одновременно являются членами Церкви - Предстоятель УПЦ

26 октября Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил праздничные мероприятия посвященные 20-летию образования Тульчинской епархии, 65-летию со дня рождения и 25-летию архиерейской хиротонии митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана.

В этот день Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в кафедральном соборе в честь Рождества Христова г. Тульчина.

Поздравляя всех присутствующих с воскресним днем, праздником Иверской иконы Божией Матери и 20-летием создания Тульчинской епархии, Блаженнейший Митрополит Онуфрий отметил:

«Сегодня - праздник иконы Божией Иверская, которая является Покровительницей Иверии, Святой Горы Афон и всего православного мира, сегодня - 20-летний юбилей создания Тульчинской епархии, это знаменательная дата, и сегодня у нас важное государственное событие, проходят выборы в Верховную Раду Украины. Церковь отделена от государства, но ее граждане одновременно являются членами Церкви, поэтому мы сегодня молимся, чтобы Господь послал мир на нашу землю, чтобы мы выбрали лучших из лучших, которые придя к власти, смогут сделать добро для страны и наши граждане жили бы в мире, спокойствии и согласии, любви и уважении друг к другу».

После Божественной литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана с 65-летием и пожелал ему помощи Господа в нелегком несении архиерейского креста.

Митрополит Алавердский Давид поздравил Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины с наступающим 70-летием и подарил Его Блаженству икону святого великомученика Георгия, покровителя Грузии, а митрополиту Ионафану в честь его 65-летия - Иверскую икону Божьей Матери.

В праздничном торжестве приняли также участие представители областной и районной власти.

По материалам официального сайта УПЦ