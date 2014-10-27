Управляющий делами УПЦ молился за мир в Украине в столице Болгарии

26 октября управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний вместе с митрополитом Воронежским и Лискинським Сергеем совершили Божественную литургию в храме в честь святителя Николая в городе София (Болгария).

Иерархам сослужили настоятель храма архимандрит Филипп и глава административного аппарата Киевской Митрополии протоиерей Владимир Коцаба.

После отпуста владыка Антоний поздравил молящихся с воскресным днем и попросил усилить свои молитвы за Украину.

По материалам официального сайта УПЦ