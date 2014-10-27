Управляющий делами УПЦ молился за мир в Украине в столице Болгарии
12:26, 27 октября 2014Православие
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26 октября управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний вместе с митрополитом Воронежским и Лискинським Сергеем совершили Божественную литургию в храме в честь святителя Николая в городе София (Болгария).
Иерархам сослужили настоятель храма архимандрит Филипп и глава административного аппарата Киевской Митрополии протоиерей Владимир Коцаба.
После отпуста владыка Антоний поздравил молящихся с воскресным днем и попросил усилить свои молитвы за Украину.
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