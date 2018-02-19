В Мариуполе почтили память святого основателя города (видео)

В день памяти святителя Игнатия Мариупольского, 16 февраля, в Свято-Николаевском кафедральном соборе города, где находятся мощи святого, состоялось торжественное богослужение.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, святитель Игнатий Игнатий считается основателем Мариуполя, поскольку его усилиями во второй половине 18 века произошло переселение православных греков — первых горожан — из Крымского ханства на территорию нынешнего города.

Божественную литургию возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. За богослужением молилось многочисленное духовенство Донецкой епархии и большое количество мирян. За Литургией была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

После Литургии состоялся Крестный ход вокруг собора с мощами святителя Игнатия. В завершение молитвы митрополит Горловский и Славянский Митрофан поздравил жителей Мариуполя с днем Небесного покровителя города.