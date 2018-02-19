В Мариуполе почтили память святого основателя города (видео)

23:06, 19 февраля 2018
Православие
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/ news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, святитель Игнатий Игнатий считается основателем Мариуполя, поскольку его усилиями во второй половине 18 века произошло переселение православных греков — первых горожан — из Крымского ханства на территорию нынешнего города.

Божественную литургию возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. За богослужением молилось многочисленное духовенство Донецкой епархии и большое количество мирян. За Литургией была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

/ news.church.ua

После Литургии состоялся Крестный ход вокруг собора с мощами святителя Игнатия. В завершение молитвы митрополит Горловский и Славянский Митрофан поздравил жителей Мариуполя с днем Небесного покровителя города.

После Литургии состоялся крестный ход вокруг собора / news.church.ua
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