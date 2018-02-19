Митрополит Онуфрий в первый день поста совершил чтение Великого покаянного канона в Киево-Печерской лавре

В первый день Великого поста, 19 февраля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Великое повечерие с чтением Покаянного канона в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, вместе с Его Блаженством молились многочисленные прихожане и паломники Киево-Печерской обители.

Обычное суточный круг постового богослужения состоит из великого повечерия, утрени, часов, изобразительных и вечерни. В первые четыре дня Великого поста во время повечерия читается Великий канон преподобного Андрея Критского. Хотя усилия к его созданию приложили несколько христианских писателей, название канон получил от автора первоначального текста. Великим канон назван не только за необыкновенную объемность (около 250 тропарей), но и за поэтическое совершенство, богословскую высоту и трогательность изображенных чувств.

После завершения Великого канона Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Архипастырь рассказал верующим о ценности и необходимости поста. “Пост восстанавливает в человеке порушенный образ Божий”, – сказал Блаженнейший Владыка и особо подчеркнул, что каждому человеку нужно найти свою индивидуальную меру употребления пищи и молитвенного подвига, чтобы получить духовную пользу и не сломаться.