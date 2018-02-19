В Мукачево на городском кладбище состоялась панихида по усопшим военнослужащим ВСУ и бойцам 128-й бригады

По благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора, духовенство Мукачевской епархии УПЦ 18 февраля приняло участие в мероприятиях, организованных командованием 128 ОГПБр в Мукачево по случаю 3-й годовщины вывода войск из “Дебальцевского плацдарма”.

Священники совершили поминальную панихиду на городском центральном кладбище по всем усопшим военнослужащими ВСУ и бойцами 128-й бригады. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии.

В частности, в мероприятиях приняли участие благочинный города Мукачево протоиерей Петр Лях, настоятель храма при Мукачевской воинской части 128-й бригады протоиерей Иван Гергель и священнослужители Мукачевского кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Почаевской» и собора в честь Рождества Божией матери.