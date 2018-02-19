В Великий пост нужно научится доверять Творцу - митрополит Антоний

Много чего может произойти важного, если человек позволит Создателю руководить своей жизнью. Об этом рассказал Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, сообщает "Фома в Украине".

«Путь к Пасхе лежит через Великий пост, иного пути нет. Можно искать обходные пути, но они будут напрасной тратой времени. В Евангелии сказано, что Царство Небесное силою берется. И только те, кто приложил усилия, смогут наследовать жизнь вечную», – сказал архиерей.

По его словам, чтобы достойно встретить Пасху, Воскресение Христово, нужно потрудиться. «Следует хотя бы в этот период доверить свою жизнь и судьбу Богу. Сделать усилие над собой», – призвал он.

«Если вы еще не пробовали доверять Творцу, непременно попробуйте сделать это в благодатные дни поста. Возможно, вы найдете то, что искали, или же из вашей жизни исчезнут ненужные и бесполезные отношения. Много чего может произойти важного, если вы позволите Создателю вашей жизни руководить ею, быть вашим наставником и кормчим», – напомнил владыка Антоний.

Научившись доверять Богу, человек приобретает бесценный опыт мирного плавания по своей жизни, отметил митрополит. «В случае шторма и бурь именно Господь позаботится о защите Своего творения, укажет, где спрятаться и переждать непогоду, или же даст силы и поможет преодолеть девятибалльный шторм. Только Бог сможет надуть паруса в безветренную погоду, чтобы наше судно могло продолжить плавание и вовремя попасть в нужную гавань. Все становится на свои места, когда мы передаем свою жизнь в руки Божии. Исчезают паника и истерики, наступает мир и благодать», – сказал архиерей.

«Все мы в ответе за свою судьбу, и некого в ней винить. Если вы самостоятельно планируете справиться в маленькой весельной лодке с надвигающимся ураганом и, не послушавшись, вышли в море, то винить вы можете только самих себя», – продолжил он.

«Пусть Великий пост станет для всех нас возможностью исправить свою судьбу с помощью Божией. Доверимся Ему, откроемся Ему, расскажем обо всех своих скорбях и печалях, радости и боли, признаемся, что не в состоянии больше плыть против течения и сражаться в одиночку. И Господь обязательно услышит каждого, и утешит, и поймет, и пронесет над водою в Своих ладонях. Надо только приложить усилие... И довериться Богу», – заключил митрополит Антоний.