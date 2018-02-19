Митрополит Онуфрий: пост - время, когда шаги к Богу должны стать шире (видео, укр.)

У своїй недільній проповіді Блаженніший Митрополит Онуфрій пояснив, що час посту – це спроба повернутися в Отчий дім, який був втрачений першими людьми.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, нагадавши про гріхопадіння Адама і вигнання його із Раю, про які згадує Свята Церква перед початком Великого Посту, Предстоятель відзначив – повіривши дияволу і порушивши заповідь послуху, люди прирекли себе на страждання.

«Священна історія говорить про те, що Адам, проживши 920 років на землі, плакав все своє життя “Раю мій раю, мій сладшайший раю” і молився постійно Богу “Милостивий, помилуй мене грішного”. І потім ще 5508 років під час загробного життя він жив надією на те, що сім’я Діви звільнить його від цих уз», – розповів Предстоятель.

Тисячі років минули в очікуваннях Спасителя, Який прийшов у світ і вивів Адама з пекла, повернувши його у втрачений Рай.

«Свята Церква нагадує цю трагічну історію для того, щоб ми Святим Великим Постом прискорили свої кроки повернення з далекої країни в Отчий дім. Кожен із нас у свою міру відійшов від Бога. Ми віддаляємося від Нього увесь час: повертаємося, потім знову відходимо, каємося і знову впадаємо в гріхи. Церква нагадує, що піст – це такий час, коли кроки в Отчий дім повинні стати частішими, ширшими. Ми повинні йти швидше. І у цьому нам допомагає тілесне утримання і молитва», – підкреслив Архіпастир.

«Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми успішно подолали шлях повернення в Отчий дім, який називається шляхом покаяння і сподобилися тут на землі благодаті Святого Духа. А в загробному житті того життя, яке Господь подарував нам у Христі Іісусі Господі нашім», – побажав Блаженніший.