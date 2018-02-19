В РПЦ заявили, что Церковь поможет геям вернуться к традиционной ориентации

Пастырский опыт работы с геями показывает, что воцерковление помогает им вернуться к традиционной ориентации. Такое заявление сделал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает amic.ru.

По словам митрополита, пастырский опыт работы с геями показывает, что во многих случаях человек или полностью избавляется от этого, либо строит свою жизнь так, чтобы это не мешало ему быть "полноценным семьянином".

В ответ на вопрос об антинаучности данной позиции церкви архипастырь напомнил об исследованиях ученых, согласно которым сексуальная ориентация не является врожденной, а складывается в раннем детстве и юности под воздействием разного рода факторов.

Владыка Иларион также выступил категорически против усыновления детей трансгендерами, однополыми парами и лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.