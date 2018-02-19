В Белграде завершились работы над мозаикой купола главной церкви

В Белграде 22 февраля состоится торжественная церемония передачи Сербской Православной Церкви мозаичного убранства главного купола храма Святого Саввы на Врачаре.

Как сообщает "Рravmir.ru", в мероприятии примут участие представители сербских властей и духовенства, а также делегация от Российской академии художеств во главе с Президентом РАХ Зурабом Церетели. Монтаж мозаики купола общей площадью 1230 кв.м. закончен.

Работы по созданию внутреннего убранства храма Святого Саввы велись под руководством академика Николая Мухина с 2016 года. В мае прошлого года весящая 10 тонн мозаика была доставлена из России в Сербию. Ее везли на специальном грузовике целую неделю.

Над мозаиками трудились более 60-ти высококвалифицированных российских мастеров-исполнителей. Центральной композицией мозаики стало «Вознесение Господне» с фигурами Богоматери, Архангелов и святых апостолов.