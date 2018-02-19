Предстоятель РПЦ поименно молится о погибших в Кизляре, в храмах Махачкалинской епархии - панихиды

На территории собора в честь святого великомученика Георгия Победоносца в Кизляре 18 февраля, по окончании вечерни с чином прощения, вооруженный преступник открыл огонь по выходящим из храма прихожанам.

В результате стрельбы погибли пять женщин, еще две прихожанки и два сотрудника силовых структур получили ранения, сообщает patriarchia.ru.

Нападавшего застрелили полицейские после того, как тот попытался скрыться. Личность нападавшего установлена, это местный житель 1995 года рождения. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Патриарх Кирилл направил архиепископу Махачкалинскому и Грозненскому Варлааму, родным и близким погибших прихожан соболезнование, в котором назвал убийство невинных людей на пороге храма «страшным и циничным преступлением, которое не имеет и не может иметь никаких оправданий».

«Молюсь Господу нашему Иисусу Христу о скорейшим выздоровлении раненых, об укреплении потерявших родных и об упокоении невинно убиенных рабов Божиих Веры, Людмилы, Надежды, Ирины и Веры в селениях праведных», - говорится в Патриаршем соболезновании.

«Прошу духовенство Махачкалинской епархии оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших», - призвал Патриарх Кирилл.

Он глубоко потрясен убийством прихожан храма в Кизляре в Прощеное воскресенье и считает произошедшее провокацией, направленной против мирного сосуществования представителей разных религий на Кавказе, сообщил руководитель пресс-службы Патриарха священник Александр Волков.

«Предстоятель Русской Церкви расценивает это чудовищное преступление в канун Великого поста как провокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе. Русская Церковь выражает глубокую обеспокоенность случившимся и настаивает на самом тщательном расследовании этого преступления», - добавил священник.

Соболезнования в связи с нападением на прихожан Георгиевского собора выразили временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан В. Васильев и архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

«Убежден: кто бы ни стоял за чудовищным злодеянием, им не удастся разрушить мир и согласие в нашей многонациональной и многоконфессиональной республике. Вопреки всему мы и наши братья, исповедующие ислам, были, есть и будем добрыми соседями и детьми Единого Отца», - отмечается в обращении архиепископа Варлаама.

В понедельник в храмах Махачкалинской епархии пройдут панихиды по погибшим.