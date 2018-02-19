Патриарх Кирилл пожелал пастве во время Великого поста исправить жизнь и стать лучше

Пост — это время, которое дается нам для того, чтобы мы, приложив все возможные усилия, с упованием на помощь Божию свершили нечто, что могло бы изменить нашу жизнь к лучшему.

Об этом сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после чина прощения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщает пресс-служба Патриарха.

"Стремление стать лучше заложено в природу человека, но нередко жизненные обстоятельства или ложные ценности отвлекают нас от решения главной задачи — быть лучше. Сама мысль о совершенствовании заложена Господом в человеческую природу. Подлинное формирование личности — это всегда результат внутренней работы над самим собой, и, наверное, в этом стремлении к лучшему главным измерением является измерение духовное. Великий пост предоставляет нам удивительную возможность сделать реальный шаг на этом пути — на пути к тому, чтобы стать лучше", - сказал Патриарх Кирилл.

"Во время Великого поста православные христиане чаще посещают храм, причащаются Святых Христовых Таин, исповедуют свои грехи. Но самое важное, что должно происходить во время Великого поста, — это то, чтобы сознание наше чаще обращалось к Богу. Не только в тот момент, когда мы молимся или посещаем храм, но и в течение дня мы должны контролировать свое духовное состояние. Мы должны контролировать свои мысли, свои чувства, и если выработается такой навык самоконтроля, то это будет очень существенным сдвигом в нашей внутренней духовной жизни. Мы действительно овладеем неким инструментом воздействия на самих себя, который поможет нам исправить нашу жизнь", - отметил Предстоятель.

"Великий пост дает нам все возможности пройти этим благодатным путем. И молитва, и воздержание от скоромной пищи, и посещение храма, и дела милосердия, которые необходимо особенно совершать в дни Великого поста, — все это помогает человеку сделать важный шаг на пути к Богу. И вот сегодня мы должны сделать то, что исцеляет конфликты, что лечит болезни в человеческих отношениях. И нет никакого другого средства, кроме как испросить прощения у тех, кого мы обидели, и простить тех, кто нас обидел... Наверное, без прощения мир бы уже не существовал", - заключил Патриарх Кирилл.