ИГ взяло на себя ответственность за расстрел людей возле собора в Кизляре

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на прихожан Свято-Георгиевского собора в Кизляре.

Как сообщает "Рravmir.ru" со ссылкой на ведущую мониторинг информационной активности экстремистов организацию SITE Intelligence Group, председатель СК России Александр Бастрыкин ход расследования уголовного дела о нападении в Кизляре взял на свой личный контроль.

В Прощеное Воскресенье 18 февраля, сразу по окончании вечерней службы с чином прощения в Свято-Георгиевском соборе города Кизляра молодой человек открыл огонь из ружья по выходившим из храма людям. На месте погибли 4 человека, позже в больнице скончалась еще одна женщина.

Нападавший 22-летний Халил Халилов был ликвидирован полицейскими.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Патриарх Кирилл назвал нападение на прихожан храма “страшным и циничным преступлением, которое не имеет и не может иметь никаких оправданий”. Церковь настаивает на самом тщательном расследовании расстрела в Кизляре. Духовенство Махачкалинской епархии готово оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.