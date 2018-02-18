У православных завершается Прощеное воскресенье

22:51, 18 февраля 2018
Православие
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В єтот день принято просить прощения у всех близких и знакомых / foma.ru

Отличительной особенностью этого дня является то, что после вечернего богослужения во всех храмах совершается особый Чин прощения, сообщает "Фома".

Во время этого чина настоятель и все священники храма выходят из алтаря и просят прощения у прихожан, а прихожане, в свою очередь, подходят к клирикам и просят прощения у них, а затем уже – друг у друга.

Просить прощения принято в этот день не только в храме, но и за его пределами, в том числе, дома – у близких, родных, знакомых и вообще у всех, кого человек мог вольно или невольно обидеть. Делается это для того, чтобы вступить в Великий пост примиренным со всеми окружающими.

Обычно прощения просят так:

– Прости меня!

– Бог простит, и я прощаю.

Если тот, кто просит прощения в Прощеное воскресенье, ничем не обидел человека, все равно следует отвечать ему традиционно. Словами «Бог простит, и я прощаю» люди дают друг другу понять, что никакая обида не сделает их врагами, и что они способны к прощению. 

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