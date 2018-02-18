У православных завершается Прощеное воскресенье

В последний день перед началом Великого поста, 18 февраля, православные отмечают Неделю сыропустную или Прощеное воскресенье.

Отличительной особенностью этого дня является то, что после вечернего богослужения во всех храмах совершается особый Чин прощения, сообщает "Фома".

Во время этого чина настоятель и все священники храма выходят из алтаря и просят прощения у прихожан, а прихожане, в свою очередь, подходят к клирикам и просят прощения у них, а затем уже – друг у друга.

Просить прощения принято в этот день не только в храме, но и за его пределами, в том числе, дома – у близких, родных, знакомых и вообще у всех, кого человек мог вольно или невольно обидеть. Делается это для того, чтобы вступить в Великий пост примиренным со всеми окружающими.

Обычно прощения просят так:

– Прости меня!

– Бог простит, и я прощаю.

Если тот, кто просит прощения в Прощеное воскресенье, ничем не обидел человека, все равно следует отвечать ему традиционно. Словами «Бог простит, и я прощаю» люди дают друг другу понять, что никакая обида не сделает их врагами, и что они способны к прощению.