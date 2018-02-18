Митрополит Онуфрий призвал к мудрости прощать обиды ближним

В Неделю сыропустную, 18 февраля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, после чтения Святого Евангелия Его Блаженство обратился к пастве со словом проповеди.

Архипастырь рассказал о грехопадении Адама и изгнании его из Рая, о чем вспоминает сегодня Святая Церковь, и объяснил, как христиане могут исправить эту ошибку праотца в себе с помощью поста.

Во время богослужения была вознесена сугубая молитва о мире в Украине. За Божественной литургией Предстоятель совершил диаконскую хиротонию над студентом 2 класса Киевской духовной семинарии.

В конце богослужения перед иконой праздника Сретения Господня был совершен чин славления. Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил паству с воскресным днем, пожелал верующим, чтобы Господь дал мудрость простить обиды ближним и этим получить прощение от Бога, и благословил всех.

Сегодня в 16:30 в Трапезном храме начнется вечернее богослужение и чин прощения, который возглавит Предстоятель УПЦ.