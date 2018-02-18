Митрополит Онуфрий призвал к мудрости прощать обиды ближним

22:49, 18 февраля 2018
Православие
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/ news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, после чтения Святого Евангелия Его Блаженство обратился к пастве со словом проповеди.

Архипастырь рассказал о грехопадении Адама и изгнании его из Рая, о чем вспоминает сегодня Святая Церковь, и объяснил, как христиане могут исправить эту ошибку праотца в себе с помощью поста.

/ news.church.ua

Во время богослужения была вознесена сугубая молитва о мире в Украине. За Божественной литургией Предстоятель совершил диаконскую хиротонию над студентом 2 класса Киевской духовной семинарии.

В конце богослужения перед иконой праздника Сретения Господня был совершен чин славления. Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил паству с воскресным днем, пожелал верующим, чтобы Господь дал мудрость простить обиды ближним и этим получить прощение от Бога, и благословил всех.

Сегодня в 16:30 в Трапезном храме начнется вечернее богослужение и чин прощения, который возглавит Предстоятель УПЦ.

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