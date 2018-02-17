В УПЦ рассказали, каким будет стилобат главного Кафедрального собора Церкви

Об архитектурных особенностях, проектировании, перспективах строительства и развития Кафедрального комплекса рассказал главный архитектор и клирик общины Кафедрального собора УПЦ иерей Олег Степанов.

Согласно утвержденного проекта, стилобат (2 этажа под собором в честь Воскресения Христова) Кафедрального собора кроме нижнего Андрее — Владимирского храма имеет, наряду с небольшими, и несколько крупных помещений — это актовый зал, три лектория и трапезную со вспомогательными помещениями. Некоторые из них, в связи с нуждами общины собора, временно изменили свою первоначальную функцию, сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ, .

В данный момент идет развитие приалтарных помещений. Кроме этих помещений есть зал для торжественных мероприятий, который примыкает к комнате чайной и действующей воскресной школы, в которой недавно был сделан ремонт.

В связи со спецификой церковных мероприятий и некоторой удаленности размещения корпусов духовно-просветительского центра, а также сложной экономической ситуацией, на приходском совете было принято решение обустроить этот зал на территории строящегося комплекса. Это позволит поставить приходскую жизнь на более серьезный уровень, даст возможность детям прихода выступать на сцене, проводить праздники и фестивали как приходского, общецерковного, городского, так и всеукраинского значения.

В дальнейшей перспективе предполагается обустроить и главный актовый зал для общецерковных мероприятий, который после модернизации смог бы вмещать до 1000 зрителей.

Напомним, в 2017 году бригада строителей провела строительные работы по закрытию служебных проемов по всему периметру собора. На отдельных участках церковного комплекса провели штукатурные работы, сделали внешний и внутренний водоотвод, который уменьшил количество осадков, попадаемых внутрь собора. Проведены работы по гидроизоляции швов в перекрытии второго этажа, а также работы по обустройству служебных помещений. Весь периметр собора закрыт строительной сеткой и пленкой для защиты от осадков и пыли.

Отремонтировали и обустроили просторную ризницу для хранения облачений священнослужителей, комнату для иконописной и воскресной школы, кабинет для старосты Андрее-Владимирского храма. При помощи спонсоров удалось покрасить внутреннюю часть храма. Заработал общественный санитарный узел с душевой и обустроена новая ризница при алтаре храма с холлом (исповедальней).

Постепенно обживаются имеющиеся помещения, так, во время осенних работ в Кафедральном соборе обустроили большой склад, реконструировали помещения галереи «Соборная», отремонтировали коммуникаций территории, обустроили рампу при служебном входе с южной стороны стилобата собора.