Накануне Прощенного воскресения Предстоятель УПЦ молился с верующими в Киево-Печерской лавре

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий вечером, 17 февраля, совершил всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, за богослужением молились студенты Киевских духовных школ, многочисленные паломники и прихожане обители.

Завтра Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавит Божественную литургию в этом же храме. Начало богослужения в 08.30.

В последнее Воскресенье перед Великим постом Церковь вспоминает изгнание Адама из Рая после грехопадения, показывая этим необходимость поста для человеческой природы. В Синаксаре дня отмечается, что из-за потребления пищи первым Адамом Господь постился сорок дней и был послушен (см. Флп. 2, 8); и из-за Адама мы должны поститься в Великую Четыредесятницу, чтобы сохранив то, что он потерял, вновь получили бессмертие через пост.