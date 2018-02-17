В УПЦ вышел первый номер журнала для священников «Пастырь & паства»

Украинская Православная Церковь издала первый номер ежеквартального журнала для священников «Пастырь & паства», который будет информировать священников о ситуации в Церкви и давать ответы на актуальные вопросы пастырской практики.

Как сообщает Центр информации УПЦ, журнал «Пастырь & паства» является официальным печатным изданием Украинской Православной Церкви, выходит по благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия.

«Помогая другим, пастырь должен и сам стремиться к совершенству. Работа над собой, своим духовным устроением - это первое, на что нам, священникам, надо обращать внимание. История прошлого столетия говорит о том, что разложение общества, его моральная деградация, которая перерастает во взаимное истребление, начинается тогда, когда священник теряет свое место в этом обществе. Поэтому можно с уверенностью говорить: если мы, духовенство, будем лучше, то и мир и люди вокруг нас будут лучше, а если мы будем хуже, то и мир станет местом лжи и порока.

Журнал «Пастырь & паства» призван напомнить каждому священнику, что он должен быть примером для своей паствы и подражать апостолу Павлу так же, как апостол подражал Христу (1 Кор.4:16). Ведь в конце концов Господь спросит у нас не только за тех, кого мы потеряли для Церкви, но и за тех, кого не нашли и не привели к Нему», - сказал в своем вступительном слове Предстоятель УПЦ.

В журнале присутствуют рубрики: «Ловцам человеков» (практическая сторона служения), «Служителю Таин» (о канонах Церкви), «Из пастырской практики» (в помощь священнослужителю), «Кесарю кесарево» (юридические вопросы), «Злоба дня» (обсуждение наиболее острых вопросов из жизни Церкви), и другие.

Первый номер журнала посвящен темам, которые волнуют сегодня каждого священника Украинской Православной Церкви – это вопросы юридической защиты храмов, информация о канонической недопустимости церковного поминовения неправославных и др.

Так в интервью с юристом и главой правозащитной организации Олегом Денисовым поднимаются вопросы взаимоотношения Церкви и государства, эксперт дает практические советы в случае угроз, провокаций и силовых захватов храмов. А статья «О канонической недопустимости церковного поминовения неправославных» расставляет все точки над над «і» в самом дискуссионном церковном вопросе, который обсуждает сегодня украинское общество.

В каждом номере будет выходить публикация об исторических событиях, которые влияли на Православную Церковь. В частности – о фактах злодеяний советской власти, которые многие годы находились под грифом секретности.

Издатели отмечают, что одна из главных задач нового журнала – обеспечение прямой коммуникации с Предстоятелем УПЦ. В следующих номерах предусмотрены интервью с Митрополитом Киевским и всея Украины..

Передать информацию Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию можно по телефону, по электронной почте и в соцсетях. Также священникам предлагают зарегистрироваться в сети Теlrgram и присоединиться к группе «Пастырь & паства», чтобы быть в курсе важных новостей.

Ежеквартальный журнал для священнослужителей «Пастырь & паства» будет выходить четыре раза в год и бесплатно распространяться по всем епархиям УПЦ, откуда его получит каждый священник. Первый тираж журнала соответствует количеству священнослужителей УПЦ на февраль 2018 года и составляет 11 300 экземпляров.

Второй номер журнала планируется выпустить к празднику Троицы. В нем издатели готовят материал, посвященный учению священномученика Владимира Богоявленского о пастырской практике, интервью с «Голосом страны», протоиереем Александром Клименко, а также ответы на вопросы священнослужителей и паствы.

Центр информации УПЦ