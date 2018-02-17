В Telegram появился канал семьи Николая II

Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви в преддверии 100-летия расстрела царской семьи запустила Telegram-канал семьи Николая II.

Здесь каждый день будут публиковаться выдержки из дневников царственной четы, сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на пресс-службу епархии.

"С публикации дневниковых записей государя Николая II и государыни Александры Федоровны, которые они вели в дни заточения в Тобольске и Екатеринбурге, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла началась работа Telegram-канала портала "Царская-семья.рф". Проект приурочен к 100-летию подвига святых царственных страстотерпцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Публикации дневников будут привязаны к хроникам столетней давности. Так, например, 14 февраля 2018, публикуются записи от 14 февраля 1918 года", - пояснили в епархии.

Как отмечают в пресс-службе, "содержание проекта не подразумевает оценочных суждений современных историков и писателей, это только живая речь, дневники, письма". "В противовес искаженной информации, порою распространяемой в обществе, мы рассказываем о реальных людях - их мыслях, надеждах, чаяниях и любви", - подчеркивают представители епархии.

Летом 2018 года в Екатеринбурге и Алапаевске Русская православная церковь проведет масштабные памятные мероприятия, посвященные скорбной дате - столетию расстрела царской семьи, которая была прославлена в лике святых. В епархии ожидают более 100 тыс. паломников, а также визит Патриарха Кирилла.