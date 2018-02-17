Митрополит Онуфрий благословил верующих на Великий пост (видео)

Перед началом Святого Великого поста Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к верующим Украинской Православной Церкви.

Предстоятель УПЦ обратился со словами наставления и благословил верующих на особое молитвенное правило ради мира в Украине, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Я хочу всех поздравить со Святым и Великим постом!

Святая Церковь, которая заботится о том, чтобы духовно совершенствовать людей, призывает нас к посту, с помощью которого мы должны себя приготовить к встрече с Христом Воскресшим. Конец поста будет венчаться большим, светлым праздником в честь славного Воскресения Христова.

Перед тем, как вступить в Святой Великий пост, мы должны простить друг другу те проступки, которыми мы согрешили друг против друга. Это также является и условием, при котором человек может получить прощение своих грехов у Бога.

Пост установлен самим Спасителем. Перед тем, как выйти на общественное служение, Он постился в пустыне 40 дней и боролся с дьяволом, как человек, и победил его.

Поэтому Церковь Христова призывает всех нас также поститься 40 дней перед праздником Светлого Христова Воскресения, чтобы победить постом и молитвой свои немощи, свои грехи, свои страсти, победить дьявола и встретить в радости этот Великий праздничный день.

Во время Святого Великого поста нашим верным благословляется читать по одной кафизме из Псалтыри в день. Это будет нашей молитвой за нашу украинскую землю, за наш украинский народ — чтобы Бог подарил нам мир и свое благословение.

Пусть Господь всем нам помогает!" - сказал Блаженнейший митрополит.