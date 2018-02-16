Болгарский Патриарх лично простился со 104-летним благотворителем дедушкой Добри, известным на весь мир

Предстоятель Болгарской Православной Церкви патриарх Неофит лично возглавил прощание с известным в стране благотворителем Добре Димитровом Добревым, известным также как Дедушка Добри, который умер 13 февраля на 104 году жизни.

Прощание и похороны с Дедушкой Добри, на которые собралось множество священнослужителей и простых верующих, состоялось 15 февраля в его родном селе Байлово, сообщает «Фома» со ссылкой на сайт Софийской митрополии.

После прощания и отпевания Добре Димитров Добрев был похоронен во дворе храма святых Кирилла и Мефодия села Байлово.

«Люди называли его «святым из Байлово» не только из-за его бескорыстного служения и пожертвований, но и из-за чистого исповедания и жизни… Его верность Церкви и ее заповедям были образцом праведности», – отметил в своем соболезновании патриарх Неофит.

По словам болгарского Первосвятителя, Церковь будет помнить Добре Димитрова Добрева и молиться за его душу.

Добре Димитров Добрев родился 20 июля 1914 года в болгарском селе Байлово. Свое второе имя – Дедушка Добри – он получил за дела благотворительности. В 2000 году все свое имущество он завещал Болгарской Церкви, а сам стал собирать средства на восстановление болгарских храмов.

Практически ежедневно он пешком или на автобусе добирался до столицы Болгарии Софии, где собирал милостыню, которую отдавал на нужды Церкви. В 2009 году он передал Патриаршему собору Александра Невского 35 700 левов, став самым крупным его жертвователем.

В целом он передал на церковные нужды, в том числе восстановление храмов, несколько десятков тысяч болгарских левов. Еще при жизни Добре Димитрова Добрева прозвали «Святым из Байлово».