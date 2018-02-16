Запорожская епархия УПЦ по просьбе властей изменила маршрут крестного хода в честь Торжества православия

Запорожская епархия Украинской православной церкви по просьбе городских властей изменила маршрут запланированного на воскресенье, 25 февраля, крестного хода в честь праздника Торжества православия.

Как сообщает mz.zp.ua, со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии УПЦ, крестный ход планировался по главной улице города – проспекту Соборному, от храма святой княгини Ольги (возле мэрии Запорожья) до архиерейского Свято-Покровского собора (ул. Базарная – ранее ул. Анголенко).

Но 15 февраля мэр Запорожья Владимир Буряк на своей странице в соцсети заявил о том, что вокруг крестного хода начинается «нездоровый ажиотаж» и порекомендовал церкви воздержаться от его проведения по центральному проспекту.

В связи с этим по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки маршрут перенесли.

Крестный ход начнется 25 февраля в 15:00 возле кафедрального собора в честь святого апостола Андрея Первозванного (Шевченковский район). и пройдет по пр. Моторостроителей.

Закончится он там же, где и планировали ранее – в архиерейском соборе в районе ул. Базарной.

В Запорожской области Украинская Православная Церковь доминирующая религиозная организация, имеет 2 епархии - Запорожскую (Запорожье, Мелитополь, Энергодар и несколько районов) и Бердянскую (Бердянск, Приморск и несколько районов).

Наибольшая Запорожская епархия состоит из 150 храмов и 4 монастырей.