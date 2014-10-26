Предстоятель Украинской Православной Церкви посещает Могилев-Подольскую епархию

26 октября начался двухдневный Архипастырский визит Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Могилев-Подольскую епархию.

Вечером Первосвятитель прибыл в Лядовский Усекновенский скальный монастырь Могилев-Подольской епархии и молился на вечернем богослужении в храме в честь иконы Божией Матери "Отрада и утешение".

Храм, как и весь монастырь, восстановлен в афонском стиле, на богослужении используются только свечи. Такая древняя традиция, вместе с уединенным расположением обители над Днестром, вдохновляют на особенную проникновенную молитву и духовную радость.

Лядовский Усекновенский скальный мужской монастырь - один из древнейших в Украине. Основан он в 1013 году начальником русского монашества преподобным Антонием Печерским на его пути со святой горы Афон в Киев. Историки называют Лядовскую обитель странным памятником загадочного прошлого, и отмечают его духовную и культурную значимость в течение более чем 1000-летней истории Православия на нашей земле. В народе Лядовский монастырь уже давно получил название «Подольского Афона».

Пресс-служба Украинской Православной Церкви