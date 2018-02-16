Суд окончательно определил право религиозной общины УПЦ на храм, который расположен на Тернопольщине

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел 15 февраля принял решение относительно законной принадлежности храма общины Тернопольской епархии УПЦ в селе Куты.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, решение было принято повторно и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, 14 сентября 2016 года сторонники УПЦ КП при поддержке «Правого сектора» завладели храмом в честь святой праведной Анны села Куты Тернопольской епархии.10 марта 2016 года Тернопольский окружной административный суд отклонил иск представителей УПЦ КП не признавать храм в честь святой праведной Анны села Куты Тернопольской епархии собственностью местной общины Украинской Православной Церкви.