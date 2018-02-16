Безграмотность в вопросах религиоведения столь же опасна, как и незнание родного языка - митрополит Иларион

Председатель Отдела внешних церковных связей Московской Патриархии на конференции, посвященной основным аспектам духовно-нравственного образования в школе, рассказал о практическом значении религиоведения.

По мнению митрополита, религиозная безграмотность опасна вовлечением в секты, а знание и понимание мировых религий поможет в борьбе с терроризмом, сообщает patriarchia.ru.

Митрополит отметил, что в последние годы отмечается устойчивый интерес к теме изучения религий в рамках школьной программы, что свидетельствует о потребностях общества в религиозных знаниях.

Прежде всего, по мнению главы ОВЦС, наличие религиозных знаний оградит ребенка, а в будущем – взрослого, от влияния опасных сект, которые маскируются под видом религиозных организаций.

«Безграмотность в религиозных вопросах — та почва, на которой террористическая идеология дает обильные всходы. Этой безграмотностью пользуются представители сект, сетевых псевдорелигиозных структур. Она порождает суеверия, которые являются антиподом религии. Мы должны с самого детства делать прививку нашим согражданам от такого рода идеологий, наносящих своей деятельностью непоправимый вред психике людей, их духовному, душевному, а подчас и физическому здоровью», - сказал митрополит Илларион.

Владыка также указал на особую значимость повышения уровня религиозной грамотности для эффективной борьбы с экстремизмом.

«Ликвидация безграмотности в религиозных вопросах — наша общая первоочередная задача. Изучение основ религиозных культур на уровне общего образования будет способствовать ее решению. Оно может стать хорошей профилактикой экстремизма в образовательной среде, будет способствовать моральному и патриотическому воспитанию молодых людей, поскольку позволит школьникам осознать истоки и природу нравственных ценностей, их укорененность в культуре и истории, будет способствовать уважению к другим культурам и религиям», - сказал митрополит.

При этом глава ОВЦС отметил, что содержание образования по основам религиозных культур и светской этики должно строится на культурологическом подходе, который не агитирует ребенка «за» или «против» той или иной религии, а дает целостное понятие об их месте в культуре человечества.

«Такой подход включает в себя благожелательный рассказ о каждой из мировых религий, или о так называемой светской этике с точки зрения их места в культуре. Он означает, что в преподавании религии, в том числе, когда избран предмет, посвященный определенному вероисповеданию, образовательный процесс не будет включать в себя приобщение учащихся к религиозной жизни, вовлечение школьников в религиозную практику», - пояснил архиерей.

По мнению митрополита, такой подход призван обеспечить объективное знакомство школьников с избранной традицией. Важно, однако, чтобы при этом знакомство было глубоким, а преподавание — компетентным. «Быть или не быть религиозным человеком, какой религиозной традиции принадлежать — это личное дело человека. Но для того, чтобы сознательно сделать выбор, принять решение, молодой гражданин должен получить знания о религиозных традициях. Безграмотность в религиозных вопросах столь же опасна, как и незнание родного языка, отечественной литературы и истории», - пояснил», - сказал архиерей.