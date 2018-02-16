Народы, которые отвергают Бога, рано или поздно падают - Предстоятель УПЦ (видео)

В своей проповеди в праздник Сретения Господня, Блаженнейший Митрополит Онуфрий объяснил слова, которые сказал праведный Симеон Пресвятой Деве Марии о том, что Спаситель пришел в мир для того, чтобы «многие во Израиле пали, и многие встали» (Лк. 2, 34). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Люди удивляются, как это так — Бог пришел на землю для падения некоторых и для восстания других? Но это действительно так. Те люди, которые гордятся и отвергают Бога, падают — рано или поздно», — объяснил Предстоятель.

Архипастырь подчеркнул, что это касается не только людей, но и отдельных народов, отдельных государств: «все они рано или поздно падают, если не обратятся к Богу».

«И наоборот — тех людей, которые в смирении, в немощи своей, в болезни, в скорбях, в испытаниях прибегают к Богу, Господь возвышает, — продолжил Блаженнейший владыка. — Было такое время, что каялись целые народы и Бог прощал их и даровал Свою благодать».

Его Блаженство пожелал всем молитвами Пресвятой Девы Марии, Матери Преблагословленной Богородицы хранить Святую Православную веру, которую мы получили от своих предков, любить Христа и смиряться перед Богом.

«Потому, что Он Творец, а мы творения. И нам подобает быть смиренными и послушными своему Создателю — это суть нашего блага. Если мы слушаем Творца, то Он возвеличивает человека, украшает его такими красками, которых никто из земных людей не может даже представить», — заключил Митрополит Онуфрий.