Патриарх Кирилл рассказал, почему День православной молодежи совпадает с праздником Сретения

День православной молодежи совпадает с праздником Сретения, потому что идеалом молодой жизни должно быть создание семьи.

Об этом сказал в праздник Сретения, 15 февраля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"В праздник Сретения Господня мы традиционно отмечаем День православной молодежи, потому что именно в этот день Младенец Христос был принесен в храм. Именно в храме Он протянул руки навстречу алтарю Своего Отца и Бога. Именно здесь Мария, Мать Его, в полной мере восприняла ответственность за воспитание Младенца достойным того великого предназначения, которое Он имел. И совершенно неслучайно День православной молодежи совпадает с праздником Сретения, потому что идеалом молодой жизни должно быть создание семьи... рождение детей, их воспитание и воцерковление является Богом определенной для них миссией, выше которой нет ничего", - отметил Патриарх Кирилл.

"Сегодняшние технологии, сегодняшний уровень образования и комфорта дают возможность сочетать заботу о семье с профессиональной деятельностью. Но как важно, чтобы наша молодежь умела делать важный акцент на созидании семьи и при этом, развивая в себе все необходимые способности, достигать тех высот в различных областях жизни, которые ей под силу... Если и будут возникать какие-то трудности в жизни, обращайтесь к Господу, к Его Святой и Пречистой Матери, Которую мы вспоминаем сегодня, в день праздника Сретения, чтобы Она помогала вам оставаться на правильном жизненном пути, восходить от силы к силе",- заключил он.