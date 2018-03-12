Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал зачем и как придерживаться Великого поста (интервью)

Зачем соблюдать пост и ограничивать себя? Как не превратить пост в диету? Главные правила поста для семейных людей. Кому можно ослабить телесный пост? Как не впасть в фарисейство? Признаки того, что мы проводим пост правильно.

Зачем соблюдать пост

Ваше Блаженство, из истории Церкви известно, что апостольские правила предписывают соблюдать Святую Четыредесятницу. Почему Великий пост так важен для христианина?

Мы воспринимаем Великий пост как время особо интенсивной борьбы, духовного подвига, через которые христианин учится ограничивать и жертвовать собой ради Господа. Очищая свою душу, свои мысли и чувства, каждый православный начинает понимать: без благодатной помощи Божией мы не сможем быть такими, какими нас хочет видеть Небесный Отец. А это, в свою очередь, приводит к смирению, искренней молитве и глубокому покаянию.

Пост был освящен Самим Господом Иисусом Христом: перед выходом на общественное служение Он в течение сорока дней постился, пребывая в пустыне. Также не стоит забывать, что первая заповедь, которая была дана нашим прародителям еще в раю, касалась поста: И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь (Быт. 2: 16–17). Эта заповедь должна была научить послушанию. Ведь никто из нас не имеет в самом себе источника жизни. Мы сотворены Богом и живем Его благодатью. Церковь, определяя необходимость поста, воспитывает послушание Богу, помогает стать духовно чище и лучше, чтобы подготовится к встрече праздника Светлого Христова Воскресения.

Как не превратить пост в диету

Когда заходит речь о Великом посте, светские СМИ и врачи рассказывают о его пользе для здоровья…

Действительно, многие постятся, поскольку заботятся о своем физическом здоровье. Не зря врачи называют Великий пост «массовым лечением народа». Ведь многие болезни происходят из-за чрево­угодия. Однако еще больше болезней происходит от невоздержания духовного, когда человек предается лени, зависти, гордости, гневу… Важно помнить: смысл поста — в воздержании не только от скоромной пищи, но и от греховных помыслов и желаний. Необходимо, чтобы постились все наши чувства и члены — зрение, слух, язык, руки и ноги, удаляясь от всего пустого и непотребного.

Чтобы пост не сводился лишь к одному лечебному голоданию, его необходимо соединять с молитвой, покаянием и причастием. Только так мы очищаем свое сердце и соединяемся с Господом Иисусом Христом, освящая и душу, и тело. Святые отцы говорят, что пост и молитва — два духовных крыла, которые возвышают человека к Богу. Пост и молитва, по слову Господа нашего Иисуса Христа, — сильнейшее оружие христианина против духов злобы поднебесной (см.: Мф. 17: 21).

Ограничение или свобода?

Почему многие не решаются наложить на себя сорокадневный пост? Чем это вызвано?

Такое нежелание вызвано зачастую отсутствием опыта. Те, кто уже не один год постятся, хорошо знают: вследствие ограничения от излишества в пище и удаления от житейской суеты происходит очищение души, приближение к Богу, наполнение сердца духовной радостью. Те, которые такого опыта не имеют, должны совершить усилие, взять на себя посильный пост, посоветовавшись со священником. Тогда и для них откроется этот духовный опыт, и следующие посты они будут ожидать с радостью.

Глядя на жизнь христиан, у неверующих порой возникают вопросы: почему в Церкви столько запретов и ограничений? Не являются ли они нарушениями свободы человека, и без того скованного сложными жизненными обстоятельствами?

О нарушениях свободы человека церковными предписаниями, как правило, говорят те, кто не желает расставаться со своими греховными привычками и наклонностями, те, кто являются рабами греха. А те, кто хочет освободиться от смертоносного действия греха, мужественно подчиняют себя ведущим к жизни правилам Церкви, ибо они понимают, что запреты и ограничения в Церкви — это средства достижения настоящей свободы, свободы в Боге, свободы, которая возвышает до того, чтобы быть со Христом в Его Царстве.

Главные правила поста для семейных людей

Что бы Вы посоветовали людям семейным? Как правильно провести пост, учитывая занятость на работе и домашние хлопоты?

Во время поста нужно более сосредоточенно готовиться к исповеди, причащаться чаще, чем обычно. Важно определить: что больше всего мешает идти к Богу, от чего необходимо избавиться и к чему приложить свои духовные усилия. По благословению духовника нужно определить необходимую меру поста для взрослых членов семьи и для детей. Важно учесть: пост должен быть по силам, он призван дарить радость, а не быть предметом споров и недовольства. Если один из супругов еще не пришел к пониманию необходимости поститься, то другой должен поститься так, чтобы не раздражать свою вторую половину упреками или унылым видом.

Правильный пост совершается в терпении, любви и смирении. Тогда отношения между супругами, родителями и детьми становятся крепче и теплее. Этому способствуют совместные участия в великопостных богослужениях и семейное великопостное молитвенное правило. Ничто так не объединяет как совместная молитва. Конечно же, при этом нужно учитывать силы каждого, не налагать «неубодоносимые бремена» на тех, кто слабее.

Что можно включить в семейное великопостное правило?

В первую очередь, нужно читать Евангелие и Псалтырь, молиться о даровании мира нашей стране. Тем, которые не могут присутствовать на чтении Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского, хорошо было бы вечером (в положенные дни) читать его в семейном кругу. Также надо найти время для совместного чтения евангельских толкований, творений святых отцов и житий святых. Еще раз хочу подчеркнуть: совместная семейная молитва поднимает отношения между членами семьи на новый, более высокий духовный уровень.

Не впасть в фарисейство

Как во время поста не впасть в фарисейство?

Еще в Своей земной жизни Христос предостерегал учеников от закваски фарисейской (Лк. 12: 1). Это важно помнить и во время поста. Воздержание в пище, которому мы зачастую уделяем больше всего внимания, — всего лишь средство для достижения главной цели — изменения, очищения, исцеления души и приближения к Богу. Если только внешне постимся, а в сердце царит раздражение, осуждение, превозношение, зависть и тому подобное, тогда мы — фарисеи и лицемеры. Такой пост духовной пользы не приносит. К телесному посту необходимо присоединить молитву, покаяние, участие в Богослужениях и Таинствах Церковных, участливое отношение к нуждам своих близких. Такой пост будет полезным и спасительным.

Послабление в пост

Кому разрешается ослаблять свой телесный пост?

Пост ослабляется для больных, детей, беременных, кормящих матерей, а также для тех, которые занимаются тяжелым физическим трудом. Те, которые не могут соблюдать надлежащую меру поста в еде (в силу определенных обстоятельств), должны посоветоваться с духовником и врачом. Нужно исходить из того, что пост направлен на смирение плоти, но не на умерщвление ее, на избавление от страстей и грехов, но не от дара жизни.

Провести пост с максимальной пользой

Великий пост, несмотря на свою протяженность, проходит довольно быстро. Приближаясь к Пасхе, обычно понимаешь: провел время не так как хотелось, не все было выполнено, что запланировано…

В количественном измерении Великий пост — духовная десятина от годового круга нашей жизни. Это наша жертва Богу. Время поста нужно посвятить Господу, отложить в сторону все, кроме самых необходимых житейских дел. Надо часто причащаться, постоянно следить за своей душой, вооружаться против собственных страстей. Мы должны ежедневно испытывать свою совесть и отмечать, что сделано сегодня, что предстоит сделать завтра, в чем удалось исправиться. Духовная работа — ежедневный труд, который нельзя откладывать «на потом». Иначе польза будет незначительной. А чувство неудовлетворения собой, своим подвигом, это лучше и правильней, нежели чувство самодовольства.

Что еще можно приложить нам к великопостным подвигам, чтобы наш пост был более совершенным?

Служение ближнему. Время поста – это еще время милосердия и помощи тем, кому плохо. Оглянитесь вокруг: среди родных, соседей и сотрудников найдете тех, которые нуждаются в словах утешения и сострадания. Будьте внимательны к тем, которых посылает вам Господь, и оказывайте им свое милосердие.

Помните, что мы призваны измениться и преобразиться. Великий пост — своеобразный камертон для настройки души на духовный лад. И этот настрой нам нужно сохранять как можно дольше и после завершения Святой Четыредесятницы.

Записал протоиерей Владислав Софийчук, «Церковная православная газета».