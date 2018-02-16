Красные гвоздики и сретенские свечи: в Киеве почтили память воинов-афганцев (репортаж "УНИАН-Религии")

В Украине 15 февраля отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств и 29-ю годовщину вывода войск из Афганистана.

В этот день в разных уголках страны возлагают цветы к памятникам погибшим воинам, а в храмах и монастырях совершают панихиды по погибшим и умершим участникам боевых действий.

Из главного афганского храма страны, который находится в сердце Киева, в Киево-Печерской лавре – репортаж «УНИАН-Религии».

Красные гвоздики на белом снегу

15 февраля 1989 года Советский Союз официально окончил вывод войск из Афганистана. По некоторым данным, каждый четвертый из павших на поле боя был украинцем.

В столице память погибших воинов традиционно почтили возложением цветов к монументу воинам-афганцам на улице Лаврской, а в Свято-Воскресенском храме памяти погибших и ветеранов Афганистана состоялась заупокойная лития по всем почившим.

С раннего утра к памятнику воинам-афганцам шли вереницы людей. Красные гвоздики на фоне белого снега – символ пролитой крови тысяч погибших в афганской войне. На плитах, окружающих монумент, высечены фамилии погибших, число которых через почти три десятилетия после окончания войны, возросло во много раз.

«Наш храм открыт для того, чтобы здесь находили успокоение сердца матерей, дети которых погибли, сердца ветеранов Афганистана. Но мы также сегодня возносим особые молитвы о нашей современности. Потому что более 300 афганцев положили свою жизнь, защищая целостность нашего государства», - рассказал настоятель храма, протоиерей Сергий Ющик.

День 15 февраля на Лаврской – это всегда смешение эмоций: радости от встречи с боевыми товарищами, и грусти о том, что многие уже никогда не придут сюда возложить цветы.

Глава украинского Союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский, вспомнив погибших, отметил, что все ветераны сегодня стремятся, чтобы в Украине появился новый праздник, приуроченный к окончанию военных действий на востоке нашего государства.

«Мы все силы прикладываем к тому, чтобы помочь нашим ребятам, которые сейчас в окопах на фронте, но также и к тому, чтобы вместе с Церковью вернуть домой военнопленных. Сейчас стесняются говорить о том, что у нас более 1,5 тысячи безвести пропавших. И мы как раз вместе с УПЦ занимаемся решением этой проблемы. И мы веруем, что Бог смилостивится и пошлет на нашу землю мир и благоденствие», - сказал глава Союза афганцев.

Когда уходят победители…

В Афганской войне приняли участие более ста тысяч украинцев, тысячи из которых погибли, а многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Те же, кому повезло с Божьей помощью вернуться домой, никогда не забудут дни и месяцы афганского ада, поминутно восстанавливая события самых горячих дней.

«Я служил в отряде спецназначения, - рассказывает заместитель председателя Киевского городского союза ветеранов Афганистана Артур Деревянко. – Самым тяжелым для меня днем войны было 3 июня 1987 года, когда группа которой я командовал, во время патрулирования на вертолетах обнаружила большой караван с оружием. Позже мы узнали, что количество верблюдов было 204, а нас на тот момент – 17 человек. Вот тогда действительно было трудно, хотя мы всей опасности ситуации и не понимали».

В самый страшный день войны молодым афганцам повезло выйти из боя без потерь. Однако в жизни свои правила – из нее уходят даже победители.

«Как командир я очень гордился тем, что мы обошлись без погибших – ранен был только Володя. Он тогда ценой собственного здоровья спас меня от пуль, которые мог получить я, если бы он не отбросил меня в сторону. Но вчера пришлось быть на похоронах – всем селом хоронили Володю», - рассказывает афганец о судьбе боевого побратима.

Тайная вера советских солдат

Сегодня на панихидах и молебнах о погибших афганцы, не стесняясь, осеняют себя крестным знамением. А двадцать девять лет тому назад, молодые советские солдаты и офицеры крестились тайком, боясь показаться религиозными в атеистическом обществе.

«Мы воспитывались в мире атеизма, и в школьные годы не сильно верили. Но на войне, когда видели, как смерть обходит нас стороной, мы все обращались к Богу, даже тайком. Сегодня мы уже открыто ходим в Церковь, у нас достаточно тесные отношения и Церковь нам помогает. Кроме того, мы привлекаем к Церкви членов наших семей, своих товарищей, а также ребят-участников АТО, воюющих на востоке. Ведь этот храм является местом молитвы не только для ветеранов-афганцев, но и для всех украинских военных», - рассказал Артур Деревянко.

Сегодня во всех уголках Украины проходят памятные мероприятия и люди возлагают цветы к памятникам воинов-афганцев, которые открыты в каждом из районных центров нашей страны, а священнослужители Украинской Православной Церкви во всех храмах служат панихиды по погибшим.

Праздник Стретения для воинов Афганистана уже давно означает и встречу с боевыми товарищами. Вот только с каждым годом, который отделяет от событий той войны, на эту встречу приходит все меньше и меньше ветеранов. И все больше свечей в храмах зажигают об упокоении…

Дарина Чугаевская, "УНИАН-Религии".