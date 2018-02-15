В столичном афганском храме УПЦ сотни воинов-афганцев молились о погибших товарищах

В 29-ю годовщину вывода войск из Афганистана и день праздника Сретения Господня, 15 февраля, в столичном Свято-Воскресенском храме памяти погибших и ветеранов Афганистана состоялось богослужение по всем почившим в ходе Афганской войны.

Как сообщает Центр информации УПЦ, традиционно к Афганскому храму пришли родные и боевые товарищи погибших. В храме молились члены украинского Союза ветеранов Афганистана, родные и близкие погибших.

По окончании Божественной литургии духовенство и верующие вышли к памятнику воинам-афганцам, где состоялся молебен по погибшим и торжественное возложение цветов.

«Сегодня мы отмечаем праздник Сретения. Но 29 лет назад произошла еще одна важная встреча - встреча многих людей, которые вышли из войны и вернулись к мирному небу. И этот храм открыт для того, чтобы здесь находили успокоение сердца матерей, дети которых погибли, сердца ветеранов Афганистана», - рассказал настоятель храма, протоиерей Сергий Ющик.

Также настоятель отметил, что ежегодно количество погибших афганцев, по которым совершается панихида в храме, увеличивается. Ведь многие ветераны Афганской войны положили свою жизнь на востоке страны.

«В нашем храме сегодня совершаются особые молитвы. Потому что более 300 афганцев уже положили свои жизни, защищая целостность нашего государства. И мы с особым уважением вспоминаем одного из активных прихожан нашего храма, Олега Ивановича, посмертно Героя Украины, который много приложил свох усилий для того, чтобы этот храм существовал, чтобы в нем молились, чтобы в нем совершались наши социальные проекты», - отметил отец Сергий.

В свою очередь, глава украинского союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопиский отметил, что все ветераны сегодня стремятся, чтобы в Украине появился новый праздник, приуроченный к окончанию войны на востоке.

«Мы все силы прикладываем к тому, чтобы помочь нашим ребятам, которые сейчас в окопах на фронте, но также и к тому, чтобы вместе с Церковью вернуть домой военнопленных. Сейчас стесняются говорить о том, что у нас более 1,5 тысячи без вести пропавших. И мы как раз вместе с УПЦ занимаемся решением этой проблемы. И мы веруем, что Бог смилуется и пошлет на нашу землю мир и благоденствие», - сказал председатель союза афганцев.

Заместитель председателя киевского городского Союза ветеранов афганистана Артур Деревянко напомнил, что в Афганской войне приняли участие около 160 тысяч украинцев, больше 2,5 тысяч из которых погибли, а многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

Также афганец рассказал о том, как советские солдаты в самые опасные моменты втайне молились Богу.

«Мы воспитывались в мире атеизма, и в школьные годы не сильно верили. Но на войне, когда видели, как смерть обходит нас стороной, мы все обращались к Богу, даже тайком. Сегодня мы уже открыто ходим в Церковь, у нас достаточно тесные отношения и Церковь нам помогает. Кроме того, мы привлекаем к Церкви членов наших семей, своих товарищей, а также ребят-участников АТО, воюющих на востоке. Ведь этот храм является местом молитвы не только для ветеранов-афганцев, но и для всех украинских военных», - рассказал Артур Деревянко.

Память погибших воинов-афганцев сегодня чествуют по всей Украине, а во всех храмах Украинской Православной Церкви молятся за души воинов, которые не вернулись с полей Афганистана, умерли от ранений после войны или погибли в зоне АТО.