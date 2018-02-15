Митрополит Онуфрий освятил старейший деревянный храм Киева (видео)

В день праздника Сретения Господня, 15 февраля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию и освящение храма в честь великомученика Димитрия Солунского в Жулянах.

Перед Божественной литургией Предстоятель совершил чин освящения храма, капитальная реставрация которого состоялась недавно. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Его Блаженство обратился к пастве со словом проповеди. Во время богослужения была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

После Божественной литургии Предстоятель совершил освящение свечей. Также Блаженнейший Митрополит Онуфрий вручил церковные награды благотворителям, которые помогают храму. Епископ Васильковский Николай рассказал о процессе реставрации церкви. В конце Блаженнейший Архипастырь поздравил верующих с праздником Сретения Господня и благословил всех верующих.

Храм Димитрия Солунского – самая старая деревянная церковь, сохранившаяся на территории Киева (не считая церквей — экспонатов Музея народной архитектуры в Пирогово). Первая церковь во имя св. Димитрия Солунского на этом месте сооружена в 1715 г. монахами Софийского монастыря (которому до 1787 г. принадлежало село) и разобрана «по тесноте и ветхости» в 1847 г. На том же месте построена новая, тоже деревянная, небольшая церковь, которая сгорела от молнии в 1859 г. Существующая доныне деревянная церковь построена вскоре после пожара ее предшественницы в 1862 году.