Митрополит Онуфрий освятил старейший деревянный храм Киева (видео)

22:14, 15 февраля 2018
Православие
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Перед Божественной литургией Предстоятель совершил чин освящения храма, капитальная реставрация которого состоялась недавно. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Его Блаженство обратился к пастве со словом проповеди. Во время богослужения была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

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После Божественной литургии Предстоятель совершил освящение свечей. Также Блаженнейший Митрополит Онуфрий вручил церковные награды благотворителям, которые помогают храму. Епископ Васильковский Николай рассказал о процессе реставрации церкви. В конце Блаженнейший Архипастырь поздравил верующих с праздником Сретения Господня и благословил всех верующих.

/ news.church.ua

Храм Димитрия Солунского – самая старая деревянная церковь, сохранившаяся на территории Киева (не считая церквей — экспонатов Музея народной архитектуры в Пирогово). Первая церковь во имя св. Димитрия Солунского на этом месте сооружена в 1715 г. монахами Софийского монастыря (которому до 1787 г. принадлежало село) и разобрана «по тесноте и ветхости» в 1847 г. На том же месте построена новая, тоже деревянная, небольшая церковь, которая сгорела от молнии в 1859 г. Существующая доныне деревянная церковь построена вскоре после пожара ее предшественницы в 1862 году.

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